Her yaşta güzel bir gülüş! Tüm yönleriyle diş teli tedavisi...

Toplumun büyük bir kısmında görülen, dişlerdeki konum bozukluklarına maloklüzyon adı verilir. Dişlerde çapraşıklık, boşluklar, dönüklük, eğrilik, yanlış kapanış gibi maloklüzyonların düzeltilmesinde tel tedavisi yıllardır başarı ile tüm dünyada uygulanmaktadır. Uzman Diş Hekimi Dr. Pınar Ünlü Kutay ortodonti tedavisinin kimler için uygun olduğunu sizler için anlatıyor.

DİŞ TELİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Diş teli , büyük azı dişlerine kadar olan her dişin ön yüzeyine braket adı verilen dikdörtgen şekilli ve içinden tel geçebilen yuvalara sahip metal aygıtlar uygulanır. Braketlerin dişlere yapıştırılmasının ardından şekil hafızalı teller ilgili oluklara oturtulur ve dişlere hafif ve devamlı kuvvetler uygulanır. Zamanla dişler istenilen konuma gelir ve düzgünleşir. Ara sıra tellerin uyguladığı kuvvetlerin aktive edilmesi ve düzenlenmesi gerekir bu nedenle aylık olarak düzenli kontroller yapılır. Toplam 1 sene gibi bir sürede çoğu vakada düzelme elde edilir.