Her yediğinizde baş ağrısı yaşıyorsanız dikkat! Sebebi bu hastalık...

GLUTENSİZ DİYETLER LİF BAKIMINDAN FAKİRDİR

Patates ve pirinç gibi lif içeriği düşük, glisemik indeksi yüksek besinler yerine karabuğday, kinoa, amarant, gibi tahılları ve kurubaklagilleri beslenme düzeninize eklemenizi öneririm.

Gluten tüketiminin sınırlandırılması bireylerde bazı vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabilir. Bu nedenle eksiklikleri önlemek için glutensiz diyetler besin öğeleri gereksinimlerini karşılamalı, dengeli ve sürdürülebilir olmalıdır. Bu konuda bir uzmandan destek alabilirsiniz.

EKLEMEKTE FAYDA VAR

Gluten hassasiyeti olmadığı halde glutensiz diyet tercih eden bireylerin bağırsak mikrobiyotalarındaki faydalı bakteri çeşitliliğinin azaldığı yapılan çalışmalarda görülmüştür. Amacınız sadece zayıflamak ise bu diyetin zayıflama üzerine doğrudan etkisinin olmadığını bilmenizi isterim.