Her yıl 240 bin kişi yakalanıyor! Ölümcül hastalığa karşı en büyük önlem...

Dünyada kanser istatistikleriyle ilgili en güncel bilgi olan, 2022 yılı verilerinin yeni yayımlandığını belirten Kutluk, "Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kansere yakalandığı bildiriliyor. Maalesef bu hastalardan 10 milyonu kaybediliyor ancak 10 milyon kişi de kurtarılıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında kanserden kurtarılan kişi sayısı her yıl artıyor." ifadesini kullandı.

Halihazırda dünyada kanseri atlatan ve kanser tanısı alan toplam 53 milyon kişinin bulunduğunu aktaran Kutluk, "Türkiye'de ise 2020'de her yıl yaklaşık 230 bin kişi kansere yakalanırken, 2022 itibarıyla yılda 240 bin kişinin kanser olduğu biliniyor. Maalesef bu hastaların da yaklaşık 130 bini kaybediliyor." diye konuştu.

2045'TE 32 MİLYON KİŞİNİN KANSERE YAKALANACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Kanserle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gelecek projeksiyonlarına da işaret eden Kutluk, "DSÖ, 2045 yılında dünyada 32 milyon kişinin kansere yakalanacağını ve şu an yılda 10 milyon olan kanser kaynaklı ölümlerin 17 milyona çıkacağını öngörüyor. Türkiye'de ise kanser vakalarının 2045'te 420 bine, kanserden ölümlerin ise 256 bine ulaşacağını biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Kutluk, kanserden kayıplar devam etse de her geçen yıl tedavi başarısının arttığını ve dolayısıyla daha fazla insanın bu hastalıktan kurtarıldığını vurguladı.