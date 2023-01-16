Hipokondriyazis Nedir? Tıpta ve Psikolojide Hipokondriyazis Ne Demek, Nedenleri Neler?

Hipokondriyazis nedir sorusu, içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü kaygılar barındıran kişilerin en merak ettiği hastalıkların başında gelmektedir. Oldukça rahatsızlık verici olan Hipokondriyazis için; bu hastalığa maruz kalmış olan bireylerin, Hipokondriyazis nasıl yenilir sorusuna da cevap aranmaktadır. Dilerseniz hastalık hastalığı nedenleri hakkındaki tüm bilgileri birlikte inceleyelim...

Hipokondriyazis Nedir?

Toplum dilinde "hastalık hastalığı" olarak da ifade edilen hipokondriyazis rahatsızlığı; antik dönemden beri denk gelinen "zihin-vücut" ilişkisinin bozulması durumu olarak tanımlanabilmektedir. Bu hastalığın ismini alması Hipokrat dönemine denk düşmektedir. O zaman diliminde, Hipokrat'ın; kaburganın alt bölgesini "Hipokondrium" ismiyle tanımlaması ve hasta kişilerin, genellikle ağrılarını bu bölümlerde görmesi sebebi ile hastalık hastalığı yani "Hipokondriyazis" ismi ile isimlendirilmiştir. Hastalık hastalığı; bireyin çok ciddi bir rahatsızlığı olduğundan emin olması ve bedeninde görülen belirtileri hatalı veya çok fazla abartılı biçimde tanımlaması neticesinde oluşmaktadır. Bu kişiler, yeterince tıbbi kontrol yapılarak güvence verilmesine rağmen, yine de bedeninde çok ciddi bir hastalık olduğu fikrinden vazgeçemezler.

Tıpta ve Psikolojide Hipokondriyazis Ne Demek?

Hipokondriyazis, bireyin bedensel olarak bir probleminin olmamasına rağmen, devamlı olarak bir sağlık kaygısı ve farklı çeşit bedensel şikayetlerle beraber ilerleyen rahatsızlık olarak ifade edilmektedir. Sebebi yoğun olarak bireyin ilişki açısından zorlukları ve hayatta denk geldiği çatışmalarla ilişkilenerek, bunlar vücuda aktarılmış ve fiziksel hastalık faaliyetlerine evrilmiştir. Hipokondriyazis rahatsızlığı saptaması yapılan kişilerde; labaratuvar incelemelerinde ve de psikiyatri dışındaki muayenelerde herhangi bir probleme rastlanmaz. Ama bireyin kişisel şikayetleri devam ettiği için, doktordan doktora giderek bu muayenelerin tekrarlanması sıklaşır. Zamanla bu bireylerde kaygıya bağlı olarak çarpıntı, terleme, üşüme, soluk almada güçlük ve de ellerde hafif uyuşmalar gibi belirtiler olabilmektedir. Ayrıca bilinmesi gereken diğer bir husus ise; bu dönemde olası depresif özellikler, istekte azalma, çabuk yorulma ve de uyku bozukluğu gibi belirtiler de görülebilmektedir.

Hipokondriyazis Nedenleri Neler?

Hipokondriyazis rahatsızlığını diğer psikolojik rahatsızlıklardan farklı kılan en mühim özellik, sağlık kaygısı olarak bilinmektedir. Ama bu kaygının zemininde ölüm korkusu bulunmamaktadır. Sağlık ile alakalı olarak görülen endişe; daha ziyade fark edilme, dikkat çekme, ilginin odağında bulunma gibi, hasta karakterinin temin ettiği ikincil kazanımlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca hastalık hastalığı yani diğer adı ile hipokondriyazis; anksiyete veya aşırı derecede stresin sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.