Hızlı konuşanlar dikkat! Aslında beyniniz sinyal veriyor olabilir...





"DEPRESİF DÖNEMDE UYUMA GÜÇLÜĞÜ, İŞTAHSIZLIK VE İNTİHAR DÜŞÜNCELERİ OLABİLİR"

Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, depresif dönemde görülebilecek belirtileri ise şöyle sıraladı:

"Keyifsizlik, enerji eksikliği, konsantrasyon zorluğu, umutsuzluk hali, uyuma güçlüğü, iştahsızlık, intihar düşünceleri."



"TEDAVİYİ REDDETME EĞİLİMİ OLABİLİR"

Karma dönemde ise hem mani hem de depresif atağa ait belirtilerin birlikte görüldüğünü belirten Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, "Kişi çok mutlu bir ruh hali içindeyken kısa süre sonra kendisinden şüphelenebilir hale gelebilir. Bipolar belirtilerinin her gün görülmesi ve en az bir hafta veya daha uzun sürmesi gerekmektedir. Mani dönemi genellikle aniden ortaya çıkar ve bu dönemde kişiler hasta olduklarının farkında olmayabilir ve tedaviyi reddetme eğiliminde olabilirler" şeklinde konuştu.





BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bipolar bozukluğun yaşam kalitesini etkileyebileceğini ve işlevsellikte ciddi sorunlara neden olabileceğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, "Ancak uygun tedavi ve destekle birlikte birçok kişi semptomlarını yönetebilir ve dengeli bir yaşam sürdürebilir. En önemli faktör, hastanın atak dönemlerinin gözlemlenmesidir. Atakların büyük bir kısmında hasta, ne hissettiğini, ne yaşadığını ve kendisinde ne tür değişikliklerin meydana geldiğini fark edemeyebilir. Bu gibi durumlarda, hastanın hekimle olan işbirliği, yakın çevresinin desteği ve takibi oldukça önemlidir" dedi.