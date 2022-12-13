Holter Nasıl Takılır? Kalp Ritim Holter Nereye Takılır ve Nasıl Kullanılır?

Ritim Holter nasıl takılır araştırmanızda bu cihazın işlevini dikkate almanız gerekir. Ritim Holter takılması ne kadar sürer de kullanıcının merak ettiği bir konudur. Sağlık görevlileri tarafından takılan Ritim Holter kimlere takılır? Söz konusu cihaz günümüzde yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında kadınlara holter nasıl takılır ve Kalp Holter nasıl çıkarılır sorularının cevaplarını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ritim Holter Nasıl Takılır?

Ritim holter, kalp ritmini sürekli olarak ölçen ve zaman zaman tansiyon kontrolü yapan bir cihazdır. Cihazın bir görüntü ünitesi ve uçlarında petler takılı olan kabloları vardır. Bu kablolar göğüs üzerine takılır. Yapılan ölçüm, kablolar aracılığı ile görüntü ünitesine aktarılır ve cihazın hafızasına alınır. Kardiyoloji uzmanı tarafından yapılan muayenede bu hafıza bilgileri kontrol edilir. Hastanın kalp ritminde herhangi bir sorun varsa doktor tarafından gerekli tedavi ve yol haritası belirlenir.

Ritim Holter Kimlere Takılır?

Ritim holter, kalbinde ritim sorunu olan kişilere takılır. Söz konusu cihaz, belli bir dönemde, kalp ritmi ve tansiyonu takip edilmesi gereken kişilerde kullanılır. Ritim bozukluğunun yanı sıra, çarpıntı gibi sorunların tespitinde de bu cihaz çok etkilidir. Ayrıca, kalp krizi sonrasında kişide ritim bozukluğu oluşup oluşmadığının en kolay şekilde tespit edilme şekli ritim holter takılmasıdır.

Ritim Holter Takılması Ne Kadar Sürer?

Ritim holter takılması çok kısa bir işlemdir. Birkaç dakika içinde bu cihaz takılır. Çıkarılması da yine aynı şekilde dakikalar içinde gerçekleştirilir. Kullanıcının merak ettiği konulardan biri de bu cihazın ses çıkarıp çıkarmadığıdır. Ritim holter, ses çıkaran bir cihaz değildir. Sadece periyodik olarak tansiyon ölçen bu cihazın, tansiyon ölçümü sırasında sesini duyabilirsiniz.