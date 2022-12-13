Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Holter Sonucu E-Nabız'da Görünür Mü? Ritim Holter Sonuçları Kaç Günde Çıkar ve Nasıl Öğrenilir, E-Nabız'a Düşer Mi?

Holter Sonucu E-Nabız'da Görünür Mü? Ritim Holter Sonuçları Kaç Günde Çıkar ve Nasıl Öğrenilir, E-Nabız'a Düşer Mi?

Holter sonucu E-Nabız’da görünür mü sorusu günümüzde hemen her sonuç bekleyen hasta için önem taşır. Holter sonuçlarını nereden öğrenebilirim sorusunu soran birçok kişi sonuçlar için e nabız uygulamasına başvurmaktadır. Holter sonucu kaç günde çıkıyor sorusunun yanıtı ise net olarak bilinmeyen konulardandır. Holter sonucu ne zaman çıkar sorusunun yanıtı kurumların yoğunluğuna göre yanıtlanabilecek sorular arasındadır.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:53
ABONE OL
HOLTER SONUCU E-NABIZ’DA GÖRÜNÜR MÜ? RİTİM HOLTER SONUÇLARI KAÇ GÜNDE ÇIKAR VE NASIL ÖĞRENİLİR, E-NABIZ’A DÜŞER Mİ?

Holter sonucu E-Nabız'da görünür mü sorusuna evet yanıtı verilebilir. Bu sonuçların ne zaman çıkacağı ise işlemlerin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. E-nabızdan holter sonucu öğrenme için birtakım işlem yapılması gerekir. Holter sonucu nasıl öğrenilir sorusu da bu bakımdan detaylı araştırılan bir konudur. Ritim holter sonuçları kaç günde çıkar ve nasıl öğrenilir, e-nabız'a düşer mi sorularının tüm yanıtlarını paylaştık.

Holter Sonucu E-Nabız'da Görünür Mü?

Holter testi hastaların 24 saatlik zaman dilimi içerisinde EKG kaydının alınabilmesi için işlem yapılan bir cihazdır. Kalpteki ritim bozukluklarını , kalp krizi sonrasındaki rutin kontrollerde bu testlerin yapılması gerekir. Kişiler 24 saat cihaz ile birlikte yaşayarak bu teste katılırlar.

Özellikle kalp ile ilgili olan rahatsızlıklarda tanı koyabilmek için bu cihazların son derece önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Kalpteki ritim ve kalp atışlarında ortaya çıkan düzensizlikler konusunda holter testi son derece önemli işlevleri vardır. Ritim holter ve tansiyon holter olarak da iki farklı türü bulunur. Bu testin sonuçları da hastalar tarafından oldukça merak edilmektedir. Hastalar e nabız üzerinden bu sonuçları kolaylıkla görebilirler.

Holter Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Holter sonucunun ne zaman çıkacağı hastadan hastaya değişebilir. Öncelikle bu test için cihaz hastada 24 saat kalabileceği gibi 48 saat de kalabilir. Bu süre de sonuçların çıkmasında etkilidir. Sonuçların çıkması aynı zamanda testin yapıldığı kurumdaki yoğunluğa göre de değişebilir. Gereken ölçümler yapıldıktan sonra sonuçlar e nabız sistemine yüklenir. En geç 3 iş günü içerisinde sonuçlar e nabız uygulamasında görülebilir.

E-Nabız Holter Testi Sonucu Nasıl Görüntülenir?

E nabız uygulaması üzerinden testin sonuçlarını görebilmek için mobilden ya da bilgisayar üzerinden sisteme girmeniz gerekir. Buradan tahliller sayfasına ulaşmalısınız. Tahliller bölümünde de holter testi kısmını arayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA