Holter Sonucunda VES Ne Demek? Ritim Holter Raporunda VES Nedir ve Kaç Olmalı?

Ritim bozukluğunu teşhis eden holter raporunda VES ne demek sorusu, hastalar için merak uyandırıcıdır. Kalıtımsal veya hastalık nedeniyle oluşan ritim bozukluğu ölçümü sonucunda, kalpte VES nedir ventriküler ekstra sistol nedir sorusuna yanıt arayanlar vardır. Holter sonucunda ventriküler ekstra atım tehlikeli mi diyenler için bu, tek başına riskli bir durum değildir. Hastalar, normal VES kaç olmalı ve holter sonucu SVE nedir diye sorabilir. Ritim holter SVE nedir ve ne anlam ifade eder?

Holter Raporunda VES Ne Demektir?

Çeşitli kalp hastalıklarının tanısı için yapılan ritim holter ölçümü, hastanın 24 saat boyunca kalp atış ritmini kaydeden ve bu veriler ışığında sonuca varmayı sağlayan bir yöntemdir. Holter cihazına kaydedilen veriler, bilgisayara aktarılarak kalp ritmi ile ilgili parametreler detaylı bir biçimde incelenir. Ritim holter sonucunda ortaya çıkan ventriküler ekstra atım ise özellikle ileri yaştaki hastalarda yaygındır. Kalbin karıncıklarındaki anormal hareketleri tanımlar. 24 saat boyunca VES'lerin çok olması, bir sorunun varlığına işaret edebilir. Bu bakımdan, meydana gelme sıklığı bir tehlikeden bahsedebilmek için önemlidir. Sağlıklı bir insanda ise günde ortalama olarak 4-5 defa VES görmek mümkündür.

Bu aritmilere, öfke, stres, yoğun keder, kafein (aşırı kahve ve çay tüketimi), alkol, efedrin gibi kalbi uyaran ilaçlar ile soğuk algınlığı ve saman nezlesi ilaçları da sebep olabilir. Ritim bozukluğuna neden olan diğer etkenler arasında ise koroner arter hastalığı (özellikle kalp krizi sırasında veya kısa bir süre sonra), kalp yetmezliği ve kalp kapak hastalıkları gibi bozukluklar bulunur.

Ritim Holter SVE Nedir?

SVE, bir diğer adı "Atriyal Prematür" olan kalp atımlarından biridir. Erken atımlar arasında ayrıca, APA, APS ve APC bulunur. Birçok kişi, SVE'nin tam olarak neyi ifade ettiğini bilmek ister. Bu, kalp kulakçıklarında meydana gelen erken atımlardır. Genellikle riskli kabul edilmezler. Fakat, 24 saat boyunca çok sık meydana gelmeleri uzmanlar tarafından anormal kabul edilebilir. Bu duruma, "Atriyal Fibrilasyon" da denir.