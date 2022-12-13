Holter Takılıyken Telefon Kullanılır Mı? Bilgisayar ve Cep Telefonu Holteri Etkiler Mi?

Holter kullanan hastaların merak ettiği sorular arasında, holter takılıyken telefon kullanılır mı sorusudur. Kalp ile ilgili önemli bir tanı koyan halter kullanımında kişilerin merak ettikleri arasında telefon kullanımıdır. Holter takılıyken telefon veya bilgisayarın herhangi bir zarar verip vermeyeceği çoğu kişi tarafından araştırılmıştır. Peki bilgisayar ve cep telefonu holteri etkiler mi? Bu yazımızda sizler için oldukça merak edilen konulardan birisi olan holter takılıyken telefon kullanılır mı sorusuna cevap verdik. Bu soruya dair cevaplar, yazımızın devamında sizlerle.

Holter Takılıyken Cep Telefonu Kullanılır Mı?

Kalp ritminde herhangi bir problem olduğu durumlarda doktorlar tarafından holter takılması önerilir. Göğüs duvarına takılan ve kalpten gelen elektrik sinyallerini kaydeden bu cihaz, belirli bir süre boyunca kişide takılı halde durur. Holter takılacağını öğrenen kişilerin aklında ise bazı soru işaretleri belirecektir. Bu sorulardan birisi de holter takılıyken cep telefonu kullanılır mı sorusudur. Genel görüşe göre holter takılıyken telefon kullanımının sınırlı olması gerektiğidir. Fakat telefon kullanımı holter cihazında bir etki yaratmayacaktır. Bu nedenle holter cihazı takılıyken telefon kullanımında bir problem yoktur.

Cep Telefonu Holteri Etkiler Mi?

Doktor tarafından holter takılan hastanın merak ettiği sorular arasında, cep telefonu holteri etkiler mi sorusudur. Holter cihazının kişiye hiçbir zararı yoktur. Bu cihaz herhangi bir radyasyon da yaymayacağı için cep telefonu kullanımının bir sakıncası yoktur.

Holter Takılıyken Bilgisayar ve Telefon Kullanılabilir Mi?

24 saat boyunca göğüste takılan bir cihaz olan ve hastanın kalbinin ne düzeyde çalıştığı hakkında bilgi vermek için holter kullanılır. Bu cihaz kullanımında hastaların aklına bazı soru işaretleri belirir. Holter takılıyken bilgisayar ve telefon kullanılabilir mi sorusu önem taşıyacaktır. Fakat sanılanın aksine, holter takılırken bilgisayar ve telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu durumda telefonla günlük tüm işlerinizi yapabilirsiniz. Holter takılıyken tüm günlük işlerinizi kolaylıkla yapmanız mümkün. Holter takılıyken sadece duş almanız, banyo yapmanız ve denize girmeniz mümkün olmayacaktır.