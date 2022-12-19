Hs-CRP Nedir? Yüksek Duyarlı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı Nedir?

Hs-CRP kaç olmalı diye düşünen kişiler şunları bilmelidir; normal standartlarda sağlıklı ve dinç olan insanların kanında CRP oranı çok düşüktür. Hs-CRP düşüklüğü ne anlama gelir, hs-crp yüksekliği nedir bunları inceleyelim. Kanda çıkan CRP düzeyindeki artışlar, bedenin her yerinde meydana gelebilecek semptomlara sebep olmayan basit dereceli enfeksiyonlardan oluşabilmektedir. Ancak belli bir şiddet oranında C-Reaktif protein artışları yaşanması anında muhakkak bir uzman kontrolü gerektirmektedir.

Hs-CRP Nedir?

Bedende herhangi iltihaplanma yaşandığı esnada kandaki değeri artıran ve bu sayede bağışıklık kazanılmasına sebep olan reaktanlar vardır. İnflamatuar akut faz cevabının verilmesine olanak sağlayan proteine sahip olan moleküllerden biri C-Reaktif proteinlerdir. Hs-CRP değeri nedir sorusunu şu şekilde yanıtlayabiliriz; Kısaca CRP olarak bilinen protein, vücutta bir inflamasyon sonucunda minimum %25'lik bir artış göstermektedir. İntihaplanma ne kadar fazlaysa CRP oranı da o kadar artmakta ve bu artışla beraber inflamasyon alanında şişlik, şiddetli ağrı ve kızarmalar yaşanmaktadır.

Hs crp testi nasıl yapılır, neden yapılır bunların bilinmesi gerekmektedir. CRP testinin yüksek hassasiyetli olan kalp krizi risklerinde, kardiyovasküler gibi hastalıkların araştırılmasında kullanılmaktadır. Bakteri, virüs ya da parazit gibi enfeksiyonların dışında bedenin kendi dokularına karşı hassasiyet oluşturmasına rastlanmaktadır. Herhangi bir rahatsızlık ya da enfeksiyon riski ile sağlık araştırması istenirken, muhakkak CRP testine de yer verilmesi gerekmektedir.

Yüksek Duyarlı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı Nedir?

Hs-crp yüksekliği nedir, yüksekliği ne anlama gelir bunları inceleyelim. CRP yüksekliği bedende bir inflamasyonun ortaya çıktığını göstermektedir. Bu inflamasyon bedenin olası yerlerinde herhangi bir sebeple meydana gelebilmektedir. Sadece iltihaplanmanın olduğuna işaret eden ve şiddetli bir CRP artışıyla kandaki değerlere göre gruplandırma yapılmaktadır.

Hs-CRP kaç olmalı ya da hs-crp ile crp arasındaki fark ne sorularına istinaden 1-1,5 mg/dL aralığında CRP artışı az yükseklik olarak bilinir ve yükseklik yaşanmasında meydana gelebilecek durumlar şu şekilde listelenmektedir;

Obezite hastalığı

Fazla sigara tüketimi

Ufak çaplı sakatlanmalar

Soğuk algınlığı

Stres, gerginlik ve depresyon gibi semptomlar

Diş etinde kanamalar

Uyku sorunu

Diyabet hastalığı

Gebelik

Hs-CRP düşüklüğü ne anlama gelir, crp düşüklüğü nedenleri nelerdir biraz da bunlardan bahsetmek gerekmektedir. Sağlıklı ve dinç insanlarda CRP'nin kandaki normal sonucu, 1mg/dL ve altında olarak kabul edilmiştir. Crp değerinin sıfır sayısına yakın ya da sıfır olması durumu sağlıklı bir olaydır. Eğer kan testi sonucunuzda CRP değerinizin olması gereken değer aralığının üstünde olduğunu fark ettiyseniz doktora başvurmanız gerekmektedir. Hs-crp ile crp arasındaki fark ne sorusunu ise şu şekilde cevaplandırabiliriz; iki değişik testle ölçüm yapılmaktadır. CRP testi ve yüksek derece hassasiyetli hs-CRP testi, hepsi kanda değişik dereceler aralarındaki CRP derecelerini ölçmektedir. Hs-CRP testi, stabil CRP testine oranla daha minimum protein konsantrasyonlarını doğru şekillerle ölçebilmektedir.