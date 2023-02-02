Hubris Sendromu Nedir? Hubris Sendromu Belirtileri Neler, Tedavisi Var Mı?

Hubis sendromu nedir sorusunun cevabını araştırırken öncelikle hubis sendromu belirtilerini bilmekte de yarar olacaktır. Her psikolojik sendromda olduğu gibi hubis sendromunda da kendini belli eden bazı belirtiler ve durumlar meydana gelir. Hem belirtileri fark etmek hem de Tanrı sendromu ne demek diye detaylıca öğrenebilmek için sizinle bu yazımızın devamına geçelim. Tüm doğru kaynaklardan bir araya gelerek oluşturduğumuz bu yazımızda hubis sendromu ile ilgili merak edilenleri ve tedavisi var mı sorusunun cevabına bakalım.

Hubris Sendromu Nedir?

Hubis sendromu ya da diğer adı ile Tanrı sendromu aslında kibir sendromu olarak da bilinmektedir. Belli bir başarı yakalamış ya da yöneticilik vasfı kazanmış kişilerin kazandıkları başarı ve güç yüzünden kendilerini yenilmez zannetmeleri ile ilgilidir. Bu sendromun erken fark edilmemesi ya da bir tedavi uygulanmaması akıl sağlığında yaşanacak sorunlara bile sebep olabilmektedir. Sizde ya da çevrenizde elinde bulunan güç yüzünden kendisi gibi davranmayan birileri varsa en yakın sağlık kuruluşundan yardım almalısınız.

Hubris Sendromu Belirtileri?

Hubis ya da Tanrı sendromunun bazı belirtileri bulunmaktadır. Hubis sendromunu fark ettiren belirtileri sizin için liste halinde hazırladık;

Etrafına güç gösterisinde bulunmak.

Kazandığı zafer ile herkesi aşağılık görmek.

Herkes tarafından takdir edilme isteğine bağlı olarak kendi hakkında yalanlar söylemek.

Dış görünüşe ve kıyafete aşırı düşkünlük.

Etrafında çalıştığı işi ile alakalı her şeyi kişisel algılamak.

Alınganlık.

Kaybetme korkusu, huzursuzluk, düşünmeden karar alma.

Aşırı kibir ile etrafındakileri aşağılama.

Tedavisi Var Mı?

Psikolojik bir durum olarak karşımıza çıkan hubis sendromu için kendinizde belirtileri görüyorsanız alanında uzman bir doktordan destek alarak sorununuzu çözmeye çalışabilirsiniz.