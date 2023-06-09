Hurma Bağırsakları Çalıştırır Mı? Hurma İshal Mi Yapar, Kabız Mı?

Ramazan ayında bolca tüketilen hurmanın besin değeri oldukça yüksektir. Sağlık açısından da pek çok faydası olan hurma bağırsakları çalıştırır mı sorusu konuya dair araştırılmıştır. Sadece Ramazan ayında değil sürekli tüketilen bu besinin vitamin ve minareller bakımından zengin olduğu da bilinen bir gerçektir. Düzenli tüketildiğinde vücut fonksiyonlarına da iyi gelen hurmanın bağışıklığa karşı nasıl bir etkisi olduğu da tartışılmıştır. Bu doğrultuda hurma kabız yapar mı sorusu da önem kazanmıştır. Sık sık tüketmenin insan vücudunda sindirim sistemine de olumlu anlamda katkıları olduğu bilinir. Kan şekerini dengede tutan, bünyesinde yoğun miktarda antioksidan bulunduran hurma kuru veya yaş şeklinde de tüketilir. Hurma ishal mi yapar yoksa kabız mı sorusuna dair merak edilenleri sizler için derledik. Konuya dair merak edilen bilgiler...

Hurma Bağırsakları Çalıştırır Mı?

Severek tüketilen hurmanın sindirime karşı ne gibi katkıları olduğu da merak edilmiştir. Hurma bağırsakları çalıştırır mı sorusu da bu anlamda önem kazanacaktır. Lif oranı oldukça yüksek olan hurmanın sindirimi kolaylaştırdığı bilinir. Yüksek lif oranı sayesinde hurmanın bağırsakları çalıştırması son derece önemlidir. Yaş veya kuru şeklinde tüketilen hurma ishal yapar mı sorusu da merak edilmiştir. Bu besin bazı kişilerde bağırsak hareketlerini arttırabilen, sorbitol olarak bilinen şeker alkolü içerir. Bu da kısa sürede ishal olmanıza da neden olabilir. Sürekli ishal şikâyeti olan kimselerin hurma tüketmesi pek önerilmez.

Hurma Kabız Yapar Mı?

Hurma, bağırsakları etkin bir şekilde çalıştıran severek tüketilen bir besindir. Hurma kabız yapar mı sorusu ise bu konuya açıklık getirmek isteyenler için merak konusudur. Özellikle yaş hurma tüketimi, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir. Yaş hurma tüketiminin kabızlığa karşı büyük faydası olduğu da bu doğrultuda onaylanmıştır.