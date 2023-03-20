Hyaluronik Asit Ne İşe Yarar? Hyaluronik Asit Serum Nedir, Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?

Cildin sağlıklı kalmasını sağlayan kolajenin üretiminde etkili olan hyaluronik asit ne işe yarar diyenler için bu, cilt kırışıklıklarından eklem sorunlarına kadar yaşlılık belirtilerinin çoğu ile savaşmaya destek olur. Hyaluronik asit serum ne işe yarar, vücudun bu maddeyi üretemediği ve dışarıdan almaya ihtiyaç duyduğu zamanlarda takviye olarak kullanılır. Hyaluronik asit faydaları neler? Etkili sonuç için hyaluronik asit nasıl kullanılır?

Hyaluronik Asit Ne İşe Yarar?

Yaşlanma ile ortaya çıkan bazı sorunların çözümünde önemli bir rol oynayan hyaluronik asit, cilt problemlerinden eklem rahatsızlıklarına, göz kuruluğundan yaraların geç iyileşmesine kadar pek çok sorun ile baş etmeye yardımcı olur. Bu tip sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmamak için hyaluronik asidin sadece serum şeklinde kullanılmaması, tıpkı vitaminler ve mineraller gibi besinlerden alınması gerekir. Hyaluronik asit, yaşlılık ile mücadelede etkili bir diğer madde olan kolajenin üretimi için de son derece mühimdir. Çünkü yaş ilerledikçe, insan bedeninde bu iki maddenin üretimi azalmaya başlar. Bu yüzden her ikisini de gıda takviyesi olarak kullanmak zinde bir vücuda sahip olmaya yardımcı olur.

Hyaluronik asit serumu ise harici kullanım için üretilen bir cilt bakım ürünüdür. İnsanlardaki hyaluronik asidin %50'si deri tabakasında bulunur. Serum ise bu maddenin artmasını teşvik eder. Ayrıca;

1.Cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur.

2.İnce çizgilerin oluşumunu önler ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

3.Akne ve sivilce lekeleri ile yara izlerinin çabuk iyileşmesini sağlar.

4.Cildin elastikiyetini artırır ve sıkılaştırır.

5.Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

6.Canlı ve daha parlak bir cilde sahip olmayı sağlar.

Hyaluronik Asit Serumu Nasıl Kullanılır?

Özellikle kuru cilt tipine sahip kişiler tarafından kullanılması tavsiye edilen hyaluronik asit serumunu uygulamadan önce cildin hazırlanması gerekir. Bunun için cilt tipine uygun bir yüz temizleyici ile cildin kirlerden arındırılması gerekir. Daha sonra temiz bir pamuk üzerine damlatılan birkaç damla hyaluronik asit yüzün tamamına masaj yapılarak yedirilmelidir. Cilt tarafından iyice emildikten sonra nemlendirici bir krem uygulanmalıdır. Aşırı kuru bir cilde sahip olanların günde iki defa bu uygulamayı tekrarlaması daha yararlıdır.