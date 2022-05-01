İbn-i Sina’nın sağlık iksiri dediği karışım! Öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Binlerce rahatsızlık için önerdiği doğal karışımlar ile öne çıkan bilim insanı, kuru öksürükte de oldukça etkili. Özellikle bu karışım, öksürüğü bıçak gibi kesiyor. İşte o doğal yöntem…
Ciddi bir öksürük sorununuz varsa, öncelikle bir uzmana danışmanız önemlidir. Ayrıca doğal yöntemler denemek de oldukça etkili olabilir. Nezle, soğuk algınlığı veya grip gibi birbirinden farklı sağlık sorunları ile ortaya çıkan bu problemi çözebilmek için birkaç adım atmak gerekir.
Kuru öksürük, önlem alınmaması durumunda tahriş, ses kısıklığı ve boğazda yanma gibi oldukça rahatsız eden sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ancak evde yapabileceğiniz birkaç doğal karışım sayesinde kuru öksürük sorununu ortadan kaldırmak gerekir.
ÖKSÜRÜĞÜ BIÇAK GİBİ KESEN DOĞAL KÜRLER
Bir miktar kavrulmuş keten tohumunu bal ile karıştırın. Sabah uyandığınızda ve yatmadan önce birer tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Keten tohumu ve bal karışımı, bronşlarınızı açabilir, balın antibakteriyel etkisi sayesinde temizlenmeyi sağlayabilir. Bu nedenle düzenli tüketimde öksürüğü kesebilir.
KAYNATILMIŞ ÜZÜM SUYU
Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir arada pişirin. Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan içebilirsiniz.
Tüm bu karışımları denemeden önce mutlaka uzmanından tavsiye almanız gerekir.