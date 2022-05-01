İbn-i Sina’nın sağlık iksiri dediği karışım! Öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Binlerce rahatsızlık için önerdiği doğal karışımlar ile öne çıkan bilim insanı, kuru öksürükte de oldukça etkili. Özellikle bu karışım, öksürüğü bıçak gibi kesiyor. İşte o doğal yöntem…

Ciddi bir öksürük sorununuz varsa, öncelikle bir uzmana danışmanız önemlidir. Ayrıca doğal yöntemler denemek de oldukça etkili olabilir. Nezle, soğuk algınlığı veya grip gibi birbirinden farklı sağlık sorunları ile ortaya çıkan bu problemi çözebilmek için birkaç adım atmak gerekir.

Kuru öksürük, önlem alınmaması durumunda tahriş, ses kısıklığı ve boğazda yanma gibi oldukça rahatsız eden sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ancak evde yapabileceğiniz birkaç doğal karışım sayesinde kuru öksürük sorununu ortadan kaldırmak gerekir.