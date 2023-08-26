İbn-i Sina’nın tepeden tırnağa iyileştiren karışımı! Zeytinyağının içine birkaç tane ekleyin: Her sabah uyanır uyanmaz yiyin…

İncirin en sevilen meyvelerden biri olmasının ardında yalnızca lezzeyi değil, aynı zamanda şifa kaynağı olması da bulunuyor. Özellikle zeytinyağı ile bir araya geldiğinde ise; bu besin en sağlıklı içeriklerden birine dönüşüyor. İşte karışımın detayları ve faydaları…

Not: Faydalı bir karışım olmasına rağmen; olası tüm riskleri ortadan kaldırmak için önce mutlaka doktorunuza danışın.