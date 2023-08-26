İbn-i Sina’nın tepeden tırnağa iyileştiren karışımı! Zeytinyağının içine birkaç tane ekleyin: Her sabah uyanır uyanmaz yiyin…

İncirin en sevilen meyvelerden biri olmasının ardında yalnızca lezzeyi değil, aynı zamanda şifa kaynağı olması da bulunuyor. Özellikle zeytinyağı ile bir araya geldiğinde ise; bu besin en sağlıklı içeriklerden birine dönüşüyor. İşte karışımın detayları ve faydaları…
Not: Faydalı bir karışım olmasına rağmen; olası tüm riskleri ortadan kaldırmak için önce mutlaka doktorunuza danışın.
KURU İNCİR VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI
Bu karışım, İbn-i Sina'nın en ünlü tariflerinden biridir. Kuru incir ve zeytinyağının besleyici ve şifalı etkilerini bir araya getiren bu karışım, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sindirimi düzenlemeye, kansızlığı önlemeye ve cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Tarifi için 10 adet kuru inciri 1 su bardağı zeytinyağında bir gece bekletin. Sabah, incirleri zeytinyağında ısıtın ve yiyin.
"VÜCUTTAKİ FAZLA ASİDİ DENGELER, ALKALİ HALE GETİRİR, HASTALIKLARI ÖNLER"
Kuru incirin zeytinyağı ile karışımı alkalidir, bu da kandaki asit düzeyinin dengelenmesine ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.
Uzmanlar günde iki orta boy kuru incir yemenin vücutta antioksidan aktivitede önemli bir artışa neden olduğunu bulmuşlardır. Üstelik, incirlerin büyük miktarda alkali ürettiği ve bu alkalinin vücudun sağlıklı ve hastalıksız bir yaşam sürmesine ve sürdürmesine yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır.
"GÜÇLÜ KEMİKLERİN SIRRI"
İncir, güçlü kemikler ve sağlıklı dişler için gerekli olan büyük miktarda kalsiyum içerir. Süt ürünlerine alerjisi olanlar için iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Böylece kalsiyum kaynaklarını zenginleştirerek ilerleyen yaşlarda ortaya çıkması muhtemel kemik erimesi gibi risklere karşı da kendinizi korumanızı sağlar.
"HER DAİM GENÇ BİR BEYİN İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KARIŞIM"
Zeytin ve incir, beyin sağlığını ve metabolizmayı destekleyen bakır ve B6 vitamini içerir. Örneğin; Cidde Üniversitesi'nden N.A.Alharthy ve A.E.Bawazir tarafından erkek albino fareler üzerinde yapılan bir araştırma, incir ve zeytinyağı karışımının hafıza kaybını etkili bir şekilde tedavi ettiğini ve bilişsel yetenekleri geliştirdiğini buldu. Bu da bu karışımın insanlarda Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara etkili bir çare olabileceğini gösteriyor.
"KALBİN VE BÖBREKLERİN KORUYUCUSU"
İncir, kanınızdaki kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan çözünür lif içerir. Kalbinizi hastalıklardan koruyan fenoller, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri içerir. Sızma zeytinyağında kalp hastalığı riskini azaltan yüksek düzeyde tekli doymuş yağ asidi bulunur. Ayrıca bu meyve, böbrek taşlarının tedavisine yardımcı olur ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İncirdeki triptofan uykusuzluğa karşı savaşmaya yardımcı olur.
"HER DAİM KESKİN BİR GÖRÜŞ SAĞLIYOR"
Karotenoid ve A vitamini içeriği incirleri sağlıklı görme için mükemmel bir seçim haline getirir. Böylece ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek görme kaybı sorunlarına karşı bir koruma mekanizması geliştirirken, aynı zamanda çevresel faktörlerle yaşa bağlı olmaksızın ortaya çıkabilecek sorunlara karşı kalkana dönüşebilen bir karışım olabilir.
"DOLGUN VE PARLAK SAÇLARIN ARDINDAKİ SIR"
Magnezyum ve A, C ve E vitaminleri gibi mineraller sağlıklı saçlar için mükemmeldir. Vücutta birçok sebeple ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineraller, aynı zamanda dış görünüşümüz için de vazgeçilmezdir. Bu vitamin ve minerallerin sağlıklı bir kombinasyonunu sunan incir ve zeytinyağı karışımı; sağlıklı saçlar için de oldkukça faydalıdır.
"KİLO VERME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR"
Kilo kaybını teşvik etmek için etkili kombinasyon. İncir, kan basıncını ve diğer önemli vücut fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olan harika bir potasyum kaynağıdır; Omega 3 ve 6 ise basıncın dengelenmesine ve korunmasına yardımcı olur. İçeriğindeki lif ve tüm bu vitamin, mineraller sayesinde hem daha uzun süre tok kalmayı sağlayabilir hem de kilo aldırması muhtemel besinlere karşı isteği ortadan kaldırabilir.
"KABIZLIĞIN DOĞAL ÇARESİ"
Meyve lif bakımından zengindir, bu da onu kabızlığa karşı mükemmel bir çare yapar. Aynı zamanda iyi bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik eder ve sindirimi kolaylaştırır. Böylece kronik kabızlıkla mücadele eden biriyseniz, bu karışım bağırsaklarınızda tıkanıklık, zorlu sindirim süreçlerine karşı da etkili olabilir.