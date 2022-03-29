İbni Sina’nın ilaç yerine koyduğu sebze! Öksürüğü kökünden söküyor

Acı biberle yapılan tarifler







Acı biberin sade olarak tüketilmesi öksürük ve boğaz ağrısının önüne geçmek için çok etkili bir yöntemdir. Acı biberin üzerine bal dökülüp tüketildiği zaman boğazda oluşan iltihapları geçirdiği ve belirtileri azalttığını belirtmiştir. Kuru üzümün acı biber ile tüketilmesi halinde ise boğazda oluşan balgamı tamamen söker, oluşan ağrıyı giderir ve sakinleştirici özelliği vardır.