İbni Sina’nın ilaç yerine koyduğu sebze! Öksürüğü kökünden söküyor

İbn-i Sina'nın seneler önce verdiği şifa reçeteleri günümüzde geçerliliğini koruyabiliyor. Geleneksel tıbbın en önemli isimlerinden olan İbn-i Sina'nın öksürükten koruyan tariflerini paylaşacağız...
Boğaz ağrısı için mucizevi tarif
2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı sirkeyi bir fincanın içerisine karıştırıyoruz. Ardından üzerine 1 fincan kaynar su ekleyip, fazla soğumasına izin vermeden içiyoruz.
Acı biberle yapılan tarifler
Acı biberin sade olarak tüketilmesi öksürük ve boğaz ağrısının önüne geçmek için çok etkili bir yöntemdir. Acı biberin üzerine bal dökülüp tüketildiği zaman boğazda oluşan iltihapları geçirdiği ve belirtileri azalttığını belirtmiştir. Kuru üzümün acı biber ile tüketilmesi halinde ise boğazda oluşan balgamı tamamen söker, oluşan ağrıyı giderir ve sakinleştirici özelliği vardır.
Ballı keten tohumu
Bir tencerenin içerisine keten tohumu koyup biraz kavurun. Ardından üzerine bal ekleyin ve öksürüğünüz kesilene kadar günde bir çay kaşığı tüketin.
Üzüm sulu karışım
Salatalığın tohumunu ve ayva çekirdeğini soyun, üzerine ebegümeci ve hatmi tohumu, soyulmuş bademi, meyan kökü, ökse otu, kuru üzümü, nişasta ve kitre zamkı ile birlikte bir kapta pişirilir. Ardından bu karışımın üzerine doğal üzüm suyu eklenerek tüketilir.