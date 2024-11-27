İç hastalıkları uzmanı açıkladı: "Soğuk değil virüsler hasta eder! Korunmak için..."

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, soğuk havaların bağışıklık sistemini zayıflattığı algısının yanlış olduğunu belirterek, hastalıkların yayılmasının asıl nedeninin virüsler olduğunu bildirdi. Doç. Dr. Alihan Oral, kış mevsiminde sık görülen hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:21 PAYLAŞ ABONE OL

Oral, özellikle öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların yaygın olduğu kış döneminde, soğuk havaların doğrudan hastalıklara yol açmadığını kaydetti. Soğuk havaların bağışıklık sistemini zayıflatma konusunda halk arasında yaygın bir inanış olduğunu, ancak bunun doğru olmadığını vurgulayan Oral, "Bir soğuk algınlığının gelişmesi için bir virüs enfeksiyonuna maruz kalmanız gerekir. Bu da, virüsle temasa geçmenizle alakalıdır. Soğuk havada insanların bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösteren kesin bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Oral, soğuk havalarda insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye eğilimli olduğunu kaydederek, insanların bir arada bulunma oranını artırdığını ve bunun da virüslerin daha hızlı yayılmasına neden olabildiğine dikkati çekti. Kış aylarında, Kovid-19'da olduğu gibi sosyal mesafenin önemini unutmamak gerektiğini vurgulayan Oral, kalabalık ortamlardan kaçınmanın, hasta olma riskini azaltabileceğini aktardı.