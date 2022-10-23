İç organlarınızdaki yağlanmanın en büyük işareti! Eğer gün içerisinde bunu çok yaşıyorsanız...

Vücut geliştiricisi Kent Probst şunları ekliyor: " İnsanların yıllık kan testi yaptırmaları önemlidir. Erkeklerde yüksek estradiol seviyeleri doğrudan karın yağıyla ilişkilidir. Yüksek düzeyde viseral yağ veya karın obezitesi de metabolik sendrom, lipid anormallikleri, hipertansiyon ve glukoz intoleransının bir kombinasyonu ile ilişkilidir."

VİSERAL YAĞ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Fisher şöyle açıklıyor: "Viseral yağın aşırı olması durumunda doğru ve kesin olarak teşhis edilmesinin tek yolu bir BT veya MRI taramasıdır. Ancak bunlar zor ve zaman alıcı taramalardır ve herkes tarafından kolayca erişilebilir değildir. Doktorunuz viseral yağ seviyenizi ve potansiyel sağlık risklerini tahmin etmek için genel ölçümleri ve yönergeleri kullanabilir. Ancak visseral yağınızı kendi kendinize ölçebileceğiniz başka basit ve kolay yolları da vardır."

Bel-kalça oranı‍ ölçümü

Dik şekilde ayakta durun

Belinizin en dar kısmını bulun ve ölçün, bu genellikle göbek deliğinizin hemen üstünde bulunur. Bu ölçü sizin bel çevrenizdir‍.

Ardından, kalçalarınızın en geniş kısmını bulun ve ölçün. Bu ölçüm kalça çevrenizdir‍.

Bel çevrenizi kalça çevrenize bölün. Elde ettiğiniz sonuç bel-kalça oranınızdır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2008 tarihli bir raporu, bel-kalça oranının kadınlarda 0.85'in ve erkeklerde 0.90'ın üzerinde olmasının abdominal obeziteyi gösterdiğini belirten 2001 tarihli bir araştırmaya atıfta bulundu. Viseral yağ ile bel-kalça oranı arasında güçlü bir ilişki vardır. Dolayısıyla, oranınız önerilen seviyelerin üzerindeyse, büyük olasılıkla viseral yağ seviyeleriniz yüksek olacaktır.

Bel-yükseklik oranı ölçümü

Bel-yükseklik oranını da kullanabilirsiniz. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre bu, Tip 1 diyabetli kişiler için daha uygun bir yöntem olabilir. Tek yapmanız gereken bel çevrenizi ölçüp boyunuza bölmek. Bu, santimetre veya inç cinsinden yapılabilir, her ikisinin de aynı birim olduğundan emin olun. İdeal bir bel-boy oranı 50'den büyük değildir."