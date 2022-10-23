İç organlarınızdaki yağlanmanın en büyük işareti! Eğer gün içerisinde bunu çok yaşıyorsanız...

Hepimiz vücudumuzdaki fazla yağın sağlıksız olduğunu biliyoruz, ama aslında ölümcül olabileceğini biliyor muydunuz? Peki sizde olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte bu yağdan vücudunuzda aşırı miktarda olduğunun üç işareti ve hakkında bilmeniz gerekenler.
VİSERAL YAĞ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
42 yıllık pratisyen hekim olan Brian Fisher şunları söylüyor: "Çoğumuz aşırı vücut yağı taşımanın sağlıklı olmadığını biliyoruz. Ancak bazı türlerde yağın miktarı, özellikle çok fazla olduğunda, fark edebileceğimizden çok daha zararlı olabilir. Organlarınızın çevresinde depolanan viseral yağ, kalp hastalığı, bunama ve kanser gibi bir dizi tehlikeli sağlık durumuna katkıda bulunabilir. Viseral yağ, esasen karın içi yağ dokusunun birikmesidir. Veya daha basit bir ifadeyle, normal karın yağından daha derinde depolanan yağdır. Karaciğer, pankreas ve böbrekler de dahil olmak üzere ana organlarınızı sarar."
Kilo verme koçu Joanna Wen, " Viseral yağ, organlarımızı çevreleyen ve karın bölgemizde depolanan bir yağ türüdür. Viseral yağ, çekirdek organlarımıza yakınlığı nedeniyle vücudumuzdaki en tehlikeli yağ türüdür ve diyabet, kalp hastalığı ve diğer kronik sağlık sorunları geliştirme riskinizi artırabilir." diyor.
Vücut geliştiricisi Kent Probst şunları ekliyor: " İnsanların yıllık kan testi yaptırmaları önemlidir. Erkeklerde yüksek estradiol seviyeleri doğrudan karın yağıyla ilişkilidir. Yüksek düzeyde viseral yağ veya karın obezitesi de metabolik sendrom, lipid anormallikleri, hipertansiyon ve glukoz intoleransının bir kombinasyonu ile ilişkilidir."
VİSERAL YAĞ NASIL ÖLÇÜLÜR?
Fisher şöyle açıklıyor: "Viseral yağın aşırı olması durumunda doğru ve kesin olarak teşhis edilmesinin tek yolu bir BT veya MRI taramasıdır. Ancak bunlar zor ve zaman alıcı taramalardır ve herkes tarafından kolayca erişilebilir değildir. Doktorunuz viseral yağ seviyenizi ve potansiyel sağlık risklerini tahmin etmek için genel ölçümleri ve yönergeleri kullanabilir. Ancak visseral yağınızı kendi kendinize ölçebileceğiniz başka basit ve kolay yolları da vardır."
Bel-kalça oranı ölçümü
Dik şekilde ayakta durun
Belinizin en dar kısmını bulun ve ölçün, bu genellikle göbek deliğinizin hemen üstünde bulunur. Bu ölçü sizin bel çevrenizdir.
Ardından, kalçalarınızın en geniş kısmını bulun ve ölçün. Bu ölçüm kalça çevrenizdir.
Bel çevrenizi kalça çevrenize bölün. Elde ettiğiniz sonuç bel-kalça oranınızdır.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2008 tarihli bir raporu, bel-kalça oranının kadınlarda 0.85'in ve erkeklerde 0.90'ın üzerinde olmasının abdominal obeziteyi gösterdiğini belirten 2001 tarihli bir araştırmaya atıfta bulundu. Viseral yağ ile bel-kalça oranı arasında güçlü bir ilişki vardır. Dolayısıyla, oranınız önerilen seviyelerin üzerindeyse, büyük olasılıkla viseral yağ seviyeleriniz yüksek olacaktır.
Bel-yükseklik oranı ölçümü
Bel-yükseklik oranını da kullanabilirsiniz. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre bu, Tip 1 diyabetli kişiler için daha uygun bir yöntem olabilir. Tek yapmanız gereken bel çevrenizi ölçüp boyunuza bölmek. Bu, santimetre veya inç cinsinden yapılabilir, her ikisinin de aynı birim olduğundan emin olun. İdeal bir bel-boy oranı 50'den büyük değildir."
VİSERAL YAĞIN AŞIRI OLMASININ NEDENLERİ
Viseral yağ birikimine katkıda bulunabilecek birkaç faktör vardır:
- Bağırsak Mikrobiyomunda Dengesizlik: Çalışmalar, aşırı kilolu bireylerin bağırsak mikrobiyomunun, normal kilolu bireylere kıyasla yiyeceklerden emilen kalori sayısını artırabilecek spesifik bakterilere sahip olduğunu bulmuştur.
-Stres: Vücudunuz stres altındayken, strese yanıt vermek için "stres hormonu" olarak da bilinen kortizol üretir. Ne yazık ki, aşırı kortizol kilo alımına neden olabilir ve bu yüksek stres hormonu seviyesi nedeniyle ekstra kalorilerin çoğu karın bölgesine gider.
-Göbek bölgesinde aşırı kilo bulunan kişilerde viseral yağlanma olasılığı daha yüksektir. Ek olarak, yaşlı yetişkinler ve menopoz sonrası kadınlar da daha büyük risk altındadır."
GENİŞ BEL ÇEVRESİNE SAHİP OLMAK
Kadınlar için 89 cm veya daha fazla ve erkekler için 101 cm veya daha yüksek bir bel ölçüsü, aşırı viseral yağ olduğunu gösterir. Bu, sizi önemli kalp hastalığı ve diyabet riskine sokar.
YÜKSEK VÜCUT KİTLE İNDEKSİNE (BMI) SAHİP OLMAK
Vücut kitle indeksiniz veya BMI, boyunuza ve kilonuza dayalı olarak vücut yağınızın bir ölçüsüdür. 30 veya üzeri bir BMI, obez olduğunuzu gösterir. Bu, normalden daha yüksek vücut miktarına sahip olduğunuz gibi aşırı yağ ve muhtemelen visseral yağ birikimi anlamına gelir.
YÜKSEK KAN ŞEKERİ SEVİYESİ
Çok fazla viseral yağa sahip olmak vücudunuzun insüline dirençli olmasına neden olabilir, bu da vücudunuzun şekeri etkili bir şekilde işlemediği anlamına gelir. Bu, zamanla organlarınıza zarar verebilecek ve kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. ciddi sağlık sorunlarına yol açar.