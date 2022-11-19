İçeriğindeki "sülforafan" hayatınızı kurtarıyor! Damarlardaki yağı söküp atan o besin… Mutlaka çiğ tüketin!

Kandaki yüksek "kötü" kolesterol seviyeleri, inme ve kalp hastalığının yaygın nedenleri arasında yerini alıyor. Fakat kolesterol seviyesini tehlikeli aralıktan aşağıya çekmek oldukça zor olabilir. Birçok ilaç tedavisi, yaşam stilinde değişim gibi etkilerle bunu başarabilirsiniz. Fakat aynı zamanda beslenme sisteminize de ekleyebileceğiniz birkaç değişim mevcut.
Sülforafan yönünden zengin beslenmek gibi çabalarınızın sonuç vermesini sağlayan beslenme değişiklikleri, hayatınızı da değiştirebilir. Birçok yeşil yapraklı sebzelerde bulunan ve kükürt açısından zengin bu bileşik, kötü kolesterol seviyelerinde önemli oranda düşüş sağlıyor.
Brokoli, sülforafan açısından yoğun olan birkaç gıdadan biri ve bu da brokoliyi kolesterol düşüren en önemli sebzelerden biri yapıyor. 2016 yılında Experimental Biology and Medicine adlı dergide yayınlanan araştırmada, brokolide bulunan sülforafanın kanınızdaki LDL kolesterol seviyelerinde büyük bir düşüşe neden olabileceğini tespit etti.
Mısır'daki Mansoura Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir grup tavşanı üç gruba ayırdıktan sonra bir grubu "normal" beslenme, ikinci grup yüksek kolesterol seviyelerine sahip bir beslenme stili ve son grup ise; yüksek kolesterol diyetinin yanı sıra sülforafan takviyeleriyle birlikte beslendi.
Dört haftalık bu beslenme sürecinden sonra, sülforafan verilen tavşanların, yüksek kolesterol içeren beslenme stiliyle beslenen tavşanlara kıyasla kanlarındaki LDL kolesterol oranında %40 bir azalma olduğu tespit edildi. Ayrıca araştırmacılar, trigliserit seviyelerinde 70 puanlık bir düşüş tespit ettiler.
Trigliseritler, bir kan yağı türüdür ve birincil enerji kaynağıdır. Ancak trigliserit oranındaki yükseliş, kalp hastalığı riskini artırabilir. Uzmanlar, yüksek trigliserit seviyelerinde, kalp ve damar hastalıkları riskinin arttığını ve çok yüksek trigliserit seviyelerinin pankreatit gibi ciddi tıbbi durumlara neden olabileceğini vurguluyor.
Araştırmacılar ayrıca sülforafanın tavşanların kan damarlarının işlevini iyileştirme etkisine sahip olduğunu da tespit ettiler. Ayrıca tavşanların kan damarlarındaki iltihaplanma belirtilerini de azalttı. Çalışmanın ana kısıtlılığı, insanlardan ziyade tavşanlar üzerinde yapılmış olmasıydı.
Ancak işaretler cesaret verici. European Heart Journal'da yayınlanan daha yakın tarihli bir çalışma, her gün kabaca bir elma ve büyük bir porsiyon brokolinin felç riskinizi yüzde 13 azaltabileceğini buldu. Yazarlar The Times'a, sonuçların muhtemelen gıdaların kolesterol düşürücü özelliklerinden kaynaklandığını söylediler. Yazarın iddiasını destekleyen geçmiş çalışmalar var.
BROKOLİ NEDEN BU KADAR FAYDALIDIR?
Brokolinin bir süper gıda olarak kabul edilmesi, aslında sürpriz olmayan bir durumdur. Aynı zamanda içeriğinde göz sağlığını iyileştiren lutein adlı madde yönünden de oldukça zengindir. Lutein içeren yiyecekler arasında lahana, ıspanak, brokoli, kabak, havuç ve antep fıstığı bulunur.
Brokoliyi pişirme şekliniz de sebzeden alacağınız faydalar üzerinde önemli bir etkendir. Bir araştırmaya göre; brokoli gibi sebzeler, kesilmeli, doğranmalı veya sülforafanın etkisini aktive etmek için gerekli enzimleri serbest bırakmak için çiğnenmelidir. Bir başka veri ise; çiğ brokolinin pişmiş brokoliye oranla on kat daha fazla sülforafan içerdiğini tespit etti.