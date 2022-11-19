İçeriğindeki "sülforafan" hayatınızı kurtarıyor! Damarlardaki yağı söküp atan o besin… Mutlaka çiğ tüketin!

Mısır'daki Mansoura Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir grup tavşanı üç gruba ayırdıktan sonra bir grubu "normal" beslenme, ikinci grup yüksek kolesterol seviyelerine sahip bir beslenme stili ve son grup ise; yüksek kolesterol diyetinin yanı sıra sülforafan takviyeleriyle birlikte beslendi.

Dört haftalık bu beslenme sürecinden sonra, sülforafan verilen tavşanların, yüksek kolesterol içeren beslenme stiliyle beslenen tavşanlara kıyasla kanlarındaki LDL kolesterol oranında %40 bir azalma olduğu tespit edildi. Ayrıca araştırmacılar, trigliserit seviyelerinde 70 puanlık bir düşüş tespit ettiler.