İdrar Kültürü E-Nabız’da Görünür Mü? İdrar Tahlili Kaç Günde Çıkar ve E-Nabız’a Düşer Mi, Nasıl Öğrenilir?

İdrar kültürü E-Nabız'da görünür mü diye düşünenler, genellikle bu sağlık hizmetini yeni kullanacak olanlardır. Tahlil sonuçlarını anında öğrenmek isteyen kişiler, kültür testi E-Nabız'da görünür mü diye sorabilir. İnternet üzerinden idrar kültürü sonucu nereden öğrenilir diyen çok sayıda hasta vardır. İdrar tahlili E-nabız'da görünür mü sorusuna cevap arayanlar, bunun büyük bir kolaylık olduğunu düşünebilir. Hastalar, idrar kültürü sonucu kaç günde çıkar diye araştırabilir. E-nabız'da var mı?

İdrar Kültürü E Nabız'da Görünür mü?

Gelişen teknoloji, sağlık hizmetlerinde önemli değişimlerin meydana gelmesini sağlamıştır. Bunlardan biri de "E-nabız" sistemidir. E-devlet üzerinden T. C. kimlik numarası ve şifre ile kolaylıkla giriş yapmak mümkündür. İster güncel ister geçmiş tarihli olsun, her türlü veriye ulaşılabilir. Bunlardan biri de idrar kültürü testidir. Sistemde, tıpkı kan tahlili gibi ayrıntılı şekilde verilere yer verilir. Ek olarak, MR, ultrason ve röntgen gibi radyolojik görüntülere, reçete bilgilerine, kullanılan ilaçlara, sigorta işlemlerine ve raporlara ulaşılabilir. Aynı zamanda, E-nabız üzerinden randevu alınabilir, vücut kitle indeksi ile kalp hastalıkları riski hesaplanabilir. Bu anlamda, oldukça kullanışlı ve pratik bir uygulamadır. E-nabız'dan idrar kültürü sonucunun çıkıp çıkmadığı kontrol edilerek ona göre bir doktor randevusu oluşturulabilir.

İdrar Kültürü Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Hastalar, yaptırdıkları tahlillere E-nabız'dan rahatlıkla ulaşabilir. Her tahlilin incelenme süresi farklılık gösterir. Hasta sayısının yoğunluğu, hafta sonları, resmi tatiller vb. etkenler, sonuçların çıkma süresini etkiler. Herhangi bir nedenden dolayı yapılan kan tahlilinin sonucu yaklaşık olarak 2 iş günü içinde çıkar. Radyolojik görüntülemelerden biri olan MR raporu da benzer şekilde 1 ile 3 gün içinde yazılır. Böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi için istenen testlerden biri olan idrar kültürü ise 1 ve 3 gün arasında sonuçlanır.