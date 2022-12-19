İdrar Tahlilinde Bakteri Değeri Kaç Olmalı? İdrarda Bakteri Yüksekliği Neden Olur ve Nasıl Düşürülür?

İdrar tahlilinde bakteri değeri kaç olmalı için yaklaşık olarak 4,6 ile 8,0 pH değer aralığı verilmektedir. İdrarda bakterinin olması idrar tahlili bakteri yüksekliği sebebidir ve enfeksiyonun kapıldığı söylenebilir. İdrar yolu enfeksiyonun birçok belirtisi olduğu gibi vücutta da rahatsızlıklara yol açmaktadır. Örneğin kaşıntı yanma gibi rahatsızlıklar insan sağlığını etkilemektedir. Bu gibi durumlar idrar tahlili bakteri sayısı da farklılaşmaktadır. İdrarda bakteri neden olur anlatırken tıp terimlerinden yararlanmak gerekir.

İdrar Tahlilinde Bakteri Değeri Kaç Olmalı?

İdrar tahlili, idrar yolu enfeksiyonun olup olmadığını belirten bir tahlildir. İdrar tahlili, idrar yolunun iltihap kaptığını ve vücudun bu noktasında bakterilerin olduğunu anlatmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonun bazı belirtileri vardır. Sürekli tuvalete çıkma isteği, idrar yaparken yanma ya da ağrı hissetme, idrarın kötü kokması, idrar renginin koyulaşması gibi etkenler idrar yolu enfeksiyonun belirtileridir. Bu tür belirtiler karşılandığında gerekli tahlillerin yapılması gerekir. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. İdrar tahlilinde bakteri değerinin yaklaşık olarak pH 4,6 ile 8,0 arasında olması gerekmektedir.

İdrar Tahlili Bakteri Yüksekliği Ne Demektir?

Vücudumuzda milyonlarca iyi huylu ve kötü huylu bakteriler vardır. İyi huylu bakteriler adı üstünde iyi olduklarından herhangi bir sağlık sorununa sebep olmazlar. Fakat kötü huylu bakteriler, vücutta bulunduğu yere ya da organa zarar verme potansiyeline sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu iltihabı içinde aynı şey geçerlidir. Bu bölgede kötü huylu bakterilerin olması, idrar yolu enfeksiyonuna sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu durumda sağlık problemini olumsuz etkilemektedir. Eğer idrar tahlilinde bakteri yüksekliği varsa kişi, sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Çünkü tahlil sonucu idrar yolu enfeksiyonun olduğunu belirtmektedir.