İdrar Tahlilinde Dansite Nedir? İdrarda Dansite Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

İdrar tahlillerinde görülen dansite kelime anlamı olarak yoğunluk demektir. İdrar tahlillerinde bu değerin yüksek ya da düşük çıkması bazı hastalıkların nedeni ya da sonucu olabilir. Bu nedenle bu değerinde düşüklük ya da yükseklik olan bireyler; idrar tahlilinde dansite ne anlama gelir, idrarda dansite düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir, dansitenin normal değeri kaç olmalıdır gibi soruların yanıtlarının cevaplarını bilmek isterler.

İdrar Tahlilinde Dansite Nedir?

İdrar, vücutta bulunan fazla mineralleri, fazla suyu ve atık maddeleri uzaklaştıran bir sıvıdır. İdrar içerisinde bulunan maddelerin oranına göre idrarın yoğunluğu, "dansite" olarak karşımıza çıkar. İdrar dansitesi, idrar spesifik gravite testi ile ölçülmektedir. İdrar dansite testi oldukça basittir ve rutin idrar testlerinde istenebilir. İdrar dansitesine bakılmasının bazı nedenleri vardır ve o nedenler bu şekilde karşımıza çıkar:

Aşırı sıvı tüketilmesi,

Vücudun dehidrasyonu durumunda,

Böbrek yetmezliği yaşayan hastalarda,

Böbrek enfeksiyonu şüphesi bulunanlarda,

Kalp yetmezliği şüphesi bulunanlarda,

İdrar yollarında enfeksiyonu şüphesi bulunanlarda,

Kanda sodyum düşüklüğü durumunda,

Kanda sodyum yüksekliği durumunda.

İdrar renginin koyu olması yüksek dansiteye sahip olduğunun göstergesi olabilir. Ancak yeteri kadar su tüketilmediğini de gösterebilir. Bu nedenle yalnızca idrar renge bakılarak dansite hakkında yorum yapmak doğru değildir. İdrar dansitesi için gravite testi yapılmalıdır.

İdrarda Dansite Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

İdrar dansite testinde çıkması gereken normal değerler 1002 ile 1035 arasında değişiklik gösterir. İdrarda dansite yüksekliğine neden olan durumlar şu şekildedir:

İshal kusma gibi su kaybettiren durumlar,

Kalp yetmezliği,

Şok yaşanması,

İdrarda glukozun fazla olması,

İdrarda protein fazla olması,

İdrarda bakteri fazla olması,

Dehidrasyon.

İdrarda dansite düşüklüğüne neden olan durumlar şu şekildedir:

Böbrek yetmezliği,

Fazla sıvı tüketimi,

Yalancı diyabet hastalığı,

Böbrekte bulunan tübüler hücrelerinde meydana gelen hasar.

İdrar dansitesinin düşüklüğü ya da yüksekliğinin altında yatan nedenler doktorlardan tarafından mutlaka araştırılmalıdır. Ayrıca sağlıklı bir boşaltım sistemine sahip olabilmek için yeterli miktarda sıvı tüketilmesi, düzenli egzersiz yapılması ve alkol, kafeinden uzak durulması gereklidir.