İdrar Tahlilinde Nelere Bakılır? İdrar Kültürü Testi İle Hangi Hastalıklar Belli Olur?

İdrar tahlili bize vücudumuz ile ilgili pek çok şey söyler. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları ve diyabet gibi bir çok hastalığın belirlenmesinde tam idrar tahlili kullanılır. Fakat idrar kültürü ile karıştırılmaktadır. İkisi arasındaki farkları ve tam olarak ne olduklarını merak edenler "İdrar kültüründe neye bakılır, aç olmak gerekir mi, idrar tahlili ile idrar kültürü arasındaki fark nedir?" gibi soruları araştırmalıdırlar.

İdrar Tahlilinde Nelere Bakılır?

İdrarda Renk: İdrarın rengini etkileyen bir çok faktör vardır. Tükettiğimiz besinler, içtiğimiz su miktarı ve kullandığımız ilaçlar idrarın rengini değiştirebilir.

Beyaz/süt rengi: İdrarda fosfat kristalleri olduğunu gösterir.

Kırmızı/pembe/kahverengi: İdrarda eritrosit, hemoglobin, miyeglobin, kronik pb veya Hg toksikasyonunu gösterir.

Sarı/portakal/kahverengi: İdrarda bilirubin, ürobilin, az su tüketimi olduğunu gösterir.

Kahverengi/siyah: İdrarda methemoglobin, homogentisik asit ve melanin olduğunda ortaya çıkar.

Mavi/yeşil: İdrarda biliverdin, psödomans enfeksiyon mavi bez sendromu olduğuna işaret eder.

İdrarda Berraklık: İdrar berrak olmalı, bulanık idrar ise ürat, fosfat, karbonat, okzalat, lökosit, eritrosit ve bakteri varlığını gösterir.

İdrarda Koku: İdrarın kokusu da büyük önem taşır. Çürük meyve kokusu, amonyak kokusu, küf kokusu ve ekşi koku gibi kokular bir çok hastalığın belirtisi olabilir.

İdrar tahlilinde nelere bakılır sorusu için bir cevap daha vardır. İdrar mikroskopik olarak incelendiğinde asidite, pH, konsantrasyon(dansite), protein, şeker(glukoz), keton, bilirubin, infeksiyon göstergeleri ve kan gibi pek çok şeye bakılır ve buna göre değerlendirmeler yapılır.

İdrar tahlilinde bütün hastalıklar çıkar mı diye sorarsanız elbette ki her hastalığın teşhisi idrar tahlili ile olmaz. Pek çok farklı test ve tahlil mevcuttur.

İdrar Kültür Testi İle Hangi Hastalıklar Belli Olur?

İdrar kültüründe neye bakılır diye sorarsanız, idrar içerisinde bulunan mikrop veya enfeksiyona sebep olabilecek bakterileri tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. İdrar kültürü sonuçları var olan enfeksiyonu tedavi etmede hangi ilaçların kullanılacağının belirlenmesinde yardımcı olur. İdrar kültürü genel olarak idrar yolu enfeksiyonu tanısı için kullanılır. İdrar yolu enfeksiyonlarının bir çoğu kolayca tedavi edilebilir. Fakat tedavi edilmezse enfeksiyon üreterler boyunca böbreklere yayılabilir. Böbrek enfeksiyonu çok daha tehlikelidir ve kalıcı hasarlara yol açabilir.

İdrar kültürü için aç olmak gerekir mi sorusu da hastalar tarafından çok merak edilen bir sorudur. Aç olmak gerekmez. Bu test için hastanın herhangi bir hazırlık yapmasına gerek olmaz. Fakat daha konsantre olması sebebiyle sabah ilk idrar daha doğru sonuçlar verir.