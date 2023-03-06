İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri – Bebeklerde, Çocuklarda ve Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Neler, Nereye Vurur?

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri merak edilen konular arasındadır. Yaşa göre belirtilerin farklılık gösterilip gösterilmediği ise akıllarda soru işareti bırakabilir. Bu yüzden kadınlarda, bebeklerde ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri hakkında detaylı bir araştırmaya girebilirsiniz. Haberimizde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri hakkında bulduğumuz verilere ulaşabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?

İdrar yolu, idrarın vücuttan atılmasını sağlayan organları yani böbrek, üreterler (idrar borusu), mesane ve üretrayı içerir. İdrarın geçtiği bu organların birinde enfeksiyon görülmesi olayına idrar yolu enfeksiyonu olarak adlandırılır. İdrar yolu enfeksiyonunun bir türü olan mesane enfeksiyonu, genellikle bakterilerin mesaneden çıkıp üretraya geçtikten sonra tekrar yukarı taşınmasıyla oluşur. Enfeksiyonun böbrekte olması için bakterilerin daha da yukarı taşınması gereklidir.

İdrar yolu enfeksiyonlarının çoğu antibiyotik haplar ile tedavi edilebilir. Antibiyotikler, enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek etki gösterir. Mesane enfeksiyonlarında genellikle 3 ila 7 gün arası antibiyotik kullanımı gerekirken böbrek enfeksiyonlarında antibiyotiğin daha uzun süre (2 haftaya kadar) kullanılması gerekebilir. Basit enfeksiyonlar, ayakta tedavi edilirken böbrek enfeksiyonunda hastaneye yatış gerekli olabileceği için belirtilerin ortaya çıkmasından sonra mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmak gereklidir.

Escherichia coli olarak adlandırılan koli basili bakterisi, enfeksiyona en sık neden olan etkenlerdendir. Enterobakter türleri ve diğer bakteriler de idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. İdrar kültürü ve duyarlılık testleri ile idrarda hangi bakterinin enfeksiyona yol açtığı ve hangi antibiyotik tedavisine yanıt verdikleri öğrenilebilir. Özellikle antibiyotik direnci olan durumlarda bu testlerin yapılması tedavi açısından önemlidir. İdrar sondası da idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilen önemli faktörlerden birisidir. Sondanın kalma süresi, enfeksiyonun oluşmasını etkiler. Kadınlarda, yaşlılarda, diyabeti olanlarda, idrar torbasında bakteri üremesi olanlarda ve sonda yerleşimi sırasında hijyene dikkat edilmemesi gibi durumlarda, sondalar daha sık idrar yolu enfeksiyonuna neden olur.

Kadınlarda İdra Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Alt idrar yolu veya mesanede oluşan sistit ile böbrek veya üst idrar yolunda oluşan pyelonefrit enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonlarındandır. Kadınlarda daha sık olan bu durum anatomik olarak üretra uzunluğunun erkeklerinkinden daha kısa olmasından kaynaklanır. Bu durum bakterilerin yukarı çıkışını kolaylaştırmakta ve mesaneye çıkan bakterilerin sistit, böbreğe çıkan bakterilerin ise pyelonefrit oluşturmasına neden olur. Kadınlarda sık idrar yolu enfeksiyonu görülmesinin bir diğer nedeni ise makat ile üretra arasındaki mesafenin kısa olmasıdır. Kadınlarda yeni cinsel ilişki ve geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlar, özellikle basit sistit oluşumu için risk faktörlerindendir. Diğer risk faktörleri ise spermisid (sperm öldürücü madde) kaplı prezervatifler, diyaframlar ve spermisidlerdir

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri şunlardır;

• Sık idrara çıkma

• İdrar yaparken ağrı veya yanma

• Ateş

• Yorgunluk

• İdrarda kanın var olabileceğini gösteren koyu renkli, bulanık veya kırmızımsı renkte olan idrar

• Kötü kokulu idrar

• Özellikle kadınlarda, pelvik (alt karın bölgesi) ağrısı

• Kaburgaların altında arka veya yanda ağrı

• Bulantı ve / veya kusma

• Sıkışıklık hissine rağmen sadece az miktarda idrar yapmak

Çocuklarda Ve Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda sık görülür. Anatomik yapılarından dolayı kızlar, bu enfeksiyona daha yatkındırlar. Erkeklerde ise, 1 yaştan önce idrar yolu enfeksiyonu daha sık görülür. Sünnet olmuş erkek çocuklarda, idrar yolu enfeksiyonu riski azalmaktadır.

En sık nedeni, bağırsaktaki bakterilerin idrar yoluna bulaşarak yukarı doğru yol almalarıdır.

Çocuğun yaşı ne kadar küçükse, belirtileri anlamak da o kadar güç olur. Küçük bebeklerde, huzursuzluk, ateş, kilo alamama, kusma, idrarda değişik renk veya koku görülebilir. Daha büyük çocuklar ise; karın ağrısı, sık ve az idrar yapma, idrarda yanma, kanlı idrar, ateş, idrar kaçırma gibi şikayetlerle karşımıza gelebilirler.

İdrar yolu enfeksiyonunu önlemek için; bebeklerde bezi sık değiştirip altının kirli kalmamasını sağlamak, özellikle kızlarda alt temizliğini önden arkaya doğru yapmak önemlidir. Çocuk büyüdüğünde de tuvalette kendi temizliğini uygun şekilde yapması, gerekli oldukça tuvalete gidip mesaneyi boşaltması konusunda uyarılmalıdır. Özellikle okul çağındaki çocuklar, okulda geçirdikleri uzun saatler boyunca tuvalete gitmeden eve gelebiliyorlar, böylece idrarın uzun süre mesanede kalmasıyla enfeksiyonlara zemin hazırlıyorlar. Bol su içilmesi de, idrar yolu enfeksiyonundan koruyucu olacaktır.