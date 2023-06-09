İdrar Yolu Enfeksiyonu Mide Bulantısı Yapar Mı? İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulantı Yapar Mı?

İdrar yolu enfeksiyonu vücutta kendini bazı semptomlarla göstererek kişiye bir tehlike sinyali yakar. İdrar yolu enfeksiyonu mide bulantısına sebep olur mu sorusunun yanıtı da ikisi arasında bir bağ olup olmadığını bilmek ve doğru teşhisi koyabilmek açısından önemli bir husustur. İçerikte akıcı ve detaylı bir anlatım dili kullanarak idrar yolu enfeksiyonu bulantı yapar mı? sorusuna yanıt verdik. İşte detaylar…

İdrar Yolu Enfeksiyonu Mide Bulantısı Yapar Mı?

Mide bulantısı genel anlamda bir rahatsızlık ifadesidir. Pek çok farklı durum mide bulantısına sebep olabilir ve idrar yolu enfeksiyonu da bunlardan bir tanesidir. İdrar yolu enfeksiyonunda mide bulantısı yaşanmasının nedeni kısaca idrar yolu irritasyonunun vücudun savunma tepkilerini uyandırmasıdır. Bu da mide bulantısı hissini oluşturur.

İdrar yolu enfeksiyonunun bir diğer belirtisi de halsizlik ve genel bir rahatsızlık durumudur. İdrar yolu enfeksiyonunun teşhis edilebilmesi için mutlaka rahatsızlık hisseden ya da idrar yolu enfeksiyonu şüphesi yaşayan kişinin bir doktora ya da sağlık uzmanına başvurması ve gereken muayeneden geçmesi gerekmektedir. Belirtiler tutsa bile en doğru sonuç doktor kontrolünden sonra ortaya çıkmaktadır.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

İdrar yolu enfeksiyonu kadın ve erkeklerde farklı şekilde zuhur etmektedir. Fakat ortak belirtiler aşağıdaki gibidir.

Sık sık idrara çıkmak

İdrar yollarında yanma hissi

İdrarın tam olarak boşaltılamadığı hissi

Genel bir halsizlik ve yorgunluk hali

Ateş yükselmesi

Alt karın ya da kasık bölgelerinde ağrı

İdrarda kan, bulanıklık ya da koku gözlemlenmesi.

İdrar yolu enfeksiyonu herkeste farklı belirtiler sergiler. Kimi durumlarda çok hafif bir enfeksiyon söz konusudur ve yukarıdaki belirtiler kısmen görülür.

Fakat durum idrar yolunun üst bölgelerini yani böbrekleri tetikleyen bir enfeksiyonsa belirtiler çok daha sert ve ciddi olacaktır. Kişi bu gibi durumlarda yüksek ateş ve bulantı hatta kusma belirtileriyle baş etmek zorunda kalabilir.

Makalenin giriş kısmında da belirtildiği gibi, idrar yolu enfeksiyonu olduğundan şüphelenen kişi durumu netleştirmek için kesinlikle mevcut durumu yok saymamalı, en kısa zamanda bir sağlık uzmanından yardım almalı, aksi bir durum varsa da tedavi için doktorun söylediklerini yapmalıdır.