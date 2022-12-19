İdrarda Keton + Nedir? İdrar Tahlilinde Keton Pozitif Ne Demek, Yetişkinlerde, Bebeklerde ve Gebelikte Neden Yüksek Çıkar?

Sağlık alanında çok bilinmeyen terimler vardır. İdrarda keton + terimi nedir sorusu da çok sık araştırılmıştır. Vücudun sağlıklı olmasında belli başlı değerler vardır. Bu değerler içerinde vücuttaki yağ asitler de bazı sağlık sorunlarına yol açabilmiştir. Keton adı verilen yağ asitleri değerleri yüksek veya düşük olma durumlarında çeşitli sağlık problemi ortaya çıkmıştır. İdrarda keton + ne demek sorusu da önemli bir ayrıntıdır. O halde idrar tahlilinde keton pozitif ne demek, yetişkinlerde, bebeklerde ve gebelikte neden yüksek çıkar? İdrarda keton + nedir, işte detaylar...

Keton Nedir?

Keton nedir sorusuna cevap aramak isteyen kişiler internette araştırma yapmıştır. Keton asidik bir özelliğe sahip madde olarak bilinir. İnsan vücudu enerji kaynağı olarak çoğu zaman glikoz yani şekeri üretir. Hücreler enerji üretmek için ise ihtiyaç duydukları glikozu alamadıklarında yağ ve proteinleri parçalamaya başlar. Bunun sonucunda ise ortaya çıkan ürün ketondur. Karaciğer tarafından keton üretimi sağlanır ve vücuttaki keton dengesizliği sonucunda çeşitli sağlık problemleri yaşanır. Genellikle diyabet hastalında görülen keton, ciddi problemlere de yol açabilir.

İdrarda Keton + Nedir?

İdrarda keton + nedir sorusuna cevap arayan kişiler, bu konu hakkında araştırma yaparlar. İdrarda keton üretiminde, vücut yeteri kadar şeker üretemediğinde yaş asitlerinin devreye girmesiyle oluşur. Karaciğer tarafından üretilen ketonun yüksekliği ya da düşüklüğünde bazı durumlar oluşmuştur. İdrar tahlilinde sonuçları gören hastalar, keton pozitif ne demek sorusunu sorarlar. İdrar tahlilinde keton bulunmasının en büyük nedeni diyabet hastalığıdır. Bunun yanı sıra dengesiz beslenme, kan şekerinin yüksekliği ve kimi enfeksiyonlar idrarda keton görülmesine yol açar. Keton yüksekliğini düşürmek için özellikle diyabet hastalarının bol su içmesi ve egzersiz yapması önerilir.

Keton Normal Değeri Kaç Olmalı?

Vücutta keton üretiminin yüksek olması büyük sorunlara da yol açabilir. Bu durumda keton normal değeri kaç olmalı sorusu devreye girecektir. Keton değerleri normal, normal üstü, yüksek ve tehlikeli yüksek seviyeleri olarak dört başlık altında yer alır. Vücutta keton normal seviye 0.6 mmol\L altında olmalıdır. Keton normal üstü seviyesi ise 0.6 ile 1.5 mmol/L arasındadır. Yüksek seviyesi ise 1.6 ile 3.0 mmol/L arasında değişecektir. Keton seviyesinin tehlikeli yüksek boyutu ise 3.0 mmol/L üzeridir. Bu durumda keton seviyesinin düşürülmesi için müdahale edilmesi gerekecektir. Gebelikte keton değerinin yüksek çıkması ise annenin metabolik dengesinin bozulduğunun bir göstergesidir. Gebe kadınlarda aşırı bulantı ve kusma yaşanması durumu da gıda almadıklarında bu mekanizma devreye girer. Açlık seviyesi arttıkça idrardaki keton miktarı da artar. Kimi araştırmacıya göre gebelikte annede görülen yüksek keton cisimcikleri kana salınır ve bu da bebeğe geçerek ona da zarar verebilir.