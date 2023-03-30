İftarda yaşanan şişkinlik sorununu bitiriyor! 1 bardağı yetiyor...

DEPRESYON AZALTICI ÖZELLİĞİ VAR

Kefirin bir fermente süt ürünü olup, laktoz intoleransı olan kişiler için de ideal bir içecek olduğunu ifade eden Diyetisyen Kara, "Kefir hafif bir sinir yatıştırıcı ve depresyon azaltıcıdır. Kefir içindeki mikroorganizmalar bol miktarda vitamin sentezi yaparlar. Kefir mikroorganizmalarının ürettiği biyotin, diğer B kompleks vitaminlerinin emilimini de artırır. Kefir, içinde bulunan özel bir madde nedeniyle kronik hepatit, mültipl skleroz hastalıklarında tedavi edici niteliğe sahip doğal bir beslenme seçeneklerindendir. Güvenli olması nedeniyle, kefirin beslenme potansiyeline küresel olarak büyük bir ilgi vardır. Bir dizi sağlığı geliştirici özelliği nedeniyle fonksiyonel bir gıda olarak kefir, günlük beslenmemizde artık daha fazla yer almaktadır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.