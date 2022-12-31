İhtiyacınız olan C vitamini bu bardakta! İdrar yolu enfeksiyonunu söküp atıyor

Bitki çaylarında yaygın bir bileşen olan kuşburnu, toz formlarda da mevcuttur. Kuşburnu, sağlığınız için faydalı olan bir dizi önemli antioksidan (C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve likopen) içerir. Alternatif uygulayıcılar ayrıca kuşburnunun çok çeşitli gastrointestinal ve inflamatuar semptomları önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine inanmaktadır. Zi ying jin de denilen kuşburnu, geleneksel Çin tıbbında böbreklerin çalışmasını düzenlemek ve ishali durdurmak için kullanılır.

KUŞBURNU NE İÇİN KULLANILIR?

Alternatif tıpta kuşburnu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için doğal bir çare olarak lanse edilir:

Artrit

Sırt ağrısı

Kabızlık

Şeker hastalığı

İshal

Safra taşları

Gut

Ülserler

İdrar yolu enfeksiyonları

Ayrıca kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği iddia ediliyor. Bu iddialardan bazıları araştırmalarla diğerlerinden daha iyi destekleniyor.