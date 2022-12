İhtiyacınız olan C vitamini bu bardakta! İdrar yolu enfeksiyonunu söküp atıyor

Antioksidanlar, serbest radikal adı verilen moleküllerin neden olduğu hücre hasarını koruyan veya azaltan maddelerdir. Antioksidanlar açısından zengin yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi kalp hastalığı, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik durumlara karşı koruma sağlıyor. Altı meyve ekstraktının antioksidan içerikleri üzerine yapılan bir çalışmada, kuşburnunun en yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu bulunmuştur. Daha spesifik olarak , tümü güçlü antioksidan özelliklere sahip olan yüksek düzeyde polifenoller , karotenoidler ve C ve E vitaminleri içerdiği de bulgular arasında yer alıyor.

Kuşburnundaki bu antioksidanların miktarları, bitki türüne, hasat zamanına ve bitkinin yetiştirildiği rakıma bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. İlginç bir şekilde, daha yüksek rakımlardan gelen bitkiler daha yüksek antioksidan seviyelerine sahip olma eğilimindedir. Ek olarak, araştırmalar kurutulmuş kuşburnunun taze çeşitlerden daha az antioksidan sunabileceğini gösteriyor. Kuşburnu çayı her ikisi ile de yapılabileceğinden, kurutulmuş kuşburnu veya poşet çay yerine taze kuşburnu kullanarak daha fazla antioksidan alabilirsiniz.

SAĞLIKLI BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEBİLİR

Kuşburnunun en etkileyici faydalarından biri, yüksek konsantrasyonda C vitamini içermesidir. Kesin miktar bitkiye göre değişmekle birlikte, kuşburnunun tüm meyve ve sebzeler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. C vitamini, bağışıklık sisteminizde aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli rol oynar;

Vücudunuzu enfeksiyona karşı koruyan lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarmak

Lenfositlerin işlevini arttırmak

Cildinizin dış patojenlere karşı koruyucu bariyerini korumaya yardımcı olmak

Kuşburnu, C vitaminine ek olarak, yüksek düzeyde polifenoller ile A ve E vitaminleri içerir ve bunların tümü bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve korumaya yardımcı olur.