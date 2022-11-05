İki haftayı geçen öksürüklerin akciğer kanseri belirtisi olabileceği uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, iki haftayı geçen öksürüklerin akciğer kanseri belirtisi olabileceğini söyledi.Tokuç, AA muhabirine, dünyada en sık görülen ikinci kanser türünün, akciğer kanseri olduğunu belirtti.

AA Giriş Tarihi: 05.11.2022 14:27 PAYLAŞ ABONE OL

Dünyada yaklaşık 20 milyon kanser vakası görüldüğünü, bunun yüzde 12'sinin akciğer kanseri olduğunu anlatan Tokuç, "Bu 20 milyon kanserden yaklaşık 9,5 milyon ölüm gözleniyor. Bu ölümlerin 2 milyona yakını da akciğer kanseri." dedi.

Tokuç, akciğer kanserinin Türkiye'de erkeklerde daha fazla görüldüğünü ve daha öldürücü olduğunu ifade etti. Bu kanser türünün geç belirti verdiğini vurgulayan Tokuç, "Tanı konduğu zaman hastalık ya çok ilerlemiş oluyor ya da uzak metastazlar yapmış oluyor. Kemiğe, beyne veya vücutta her hangi bir yere kolay metastaz yapmış olabiliyor." diye konuştu.