İklim değişikliği derimizi hasta ediyor! Bu hastalıklar adeta "hortladı"





AKNE ÇIKARTIYOR

Amerikan Dermatoloji Derneği'ne (AAD) göre, iklim değişikliği akne oranlarını artırıyor ve 12 ila 24 yaş arasındaki Amerikalıların yaklaşık yüzde 85'ini etkiliyor. Uzm. Dr. Tula, bunu şöyle açıkladı: "Hava kirliliği, iklim değişikliğinin hem nedeni, hem de sonucu olarak görülebilir. Akneyi tetikleyen çevresel faktörler arasında en önemli etken hava kirliliğidir. Akneyi arttıran bir diğer faktör ise stres ve beslenmedir. Yine iklim kaynaklı gıda kalitesi bozulduğu için akne, gül (rosacea) gibi hastalıklara negatif yönde etkisi olabiliyor."



ÜLKEMİZ RİSK ALTINDA

TÜRKİYE'DE deri kanseri görülme oranlarının 2015 yılındaki bir çalışmada 100 bin kişide 1.4 olarak gösterildiğini söyleyen Uzm. Dr. Tula, şunlara dikkat çekti: "Türkiye ekvatora yakın coğrafi konumu nedeni ile risk altında olup, güneşe aralıklı yoğun maruz kalan, açık tenli ve çok sayıda beni olan, ailesel yatkınlığı olan bireylerde eğitim programları ile bilinçlenmenin arttırılması, şüpheli lezyonların dermoskopi (büyüteç) ile taranıp kayıt altına alınması, erken teşhis ve evreye uygun tedavi yaklaşımı halen büyük önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak aşırı güneş maruziyeti ve UV bazlı suni bronzlaşma gibi çevresel faktörler de kutanöz melanom gelişimine katkıda bulunmaktadır."