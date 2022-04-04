İlaçları bıraktıran mucize çay! Eklem ağrılarını söküp atıyor

Genel olarak, osteoartrit ile ilişkili eklem ağrısı, çeşitli tedavilerle yönetilebilir. Çoğu durumda, tedavinin ilk adımı, ağrıyı hafifletmek için asetaminofen ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) gibi ilaçları uzman kontrolünde, hastalığın seyrine göre kullanmayı gerektirir.

Bu ilaçların her ikisi de hafif ila orta dereceli osteoartrit semptomlarının giderilmesinde etkili olsa da, hangi şart altında kullanıldığına ve uzmanların önerisine göre alınmasına dikkat edilmesi gerekir. Doğru tüketilmediği takdirde, kardiyovasküler rahatsızlıklara veya karaciğer sorunlarına neden olabilirler. Bu nedenle mutlaka doktor kontrolüne göre ilerlenmesi gerekir. Artan sayıda hasta, osteoartrit ağrılarını tedavi etmek için bitki çayı gibi doğal içerikleri de yaşamlarına dahil etmek istediği biliniyor. Yapılan araştırmalara göre özellikle bir bitki çayının özel olarak eklem ağrıları üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor.

BİR ANTİ-İNFLAMATUAR İLAÇ KADAR ETKİLİ





Zerdeçal, Curcuma longa bitkisinden elde edilen lezzetli bir baharattır. Güneydoğu Asya kökenli olup, Hint mutfağında ve Ayurveda tıbbında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hint geleneğine göre zerdeçal, cildi, üst solunum yollarını, eklemleri ve sindirim sistemini etkileyenler de dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.

Araştırmalar, zerdeçalın sindirim bozuklukları, solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, karaciğer hastalığı ve depresyon gibi çeşitli hastalıklar için faydalı olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkuminin eklem ağrısını hafifletebilecek anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olabileceğine dair artan kanıtlar vardır.





Trails tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, zerdeçal, bir anti-inflamatuar ilaçlar kadar etkili olabileceğini göstermiştir. Klinik çalışmada, 139 hastaya günde üç kez 500 miligram kurkumin veya günde iki kez 50 miligram diklofenak verildi. İlginç bir şekilde, her iki grup da ağrı şiddetinde benzer bir iyileşme gösterdi. Buna rağmen, araştırmacılar hastaların kurkumini tolere etme şekli hakkında şaşırtıcı bir şey gözlemlediler. Bunun üzerine araştırmacılar; "Kurkumin diklofenak ile benzer etkinliğe sahiptir ancak dizlerinde osteoartrit olan hastalarda daha iyi tolerans göstermiştir. Kurkumin, nonsteroid antiinflamatuar ilaçların yan etkilerine karşı toleransı olmayan osteoartrit hastalarında alternatif bir tedavi seçeneği olabilir" açıklamasında bulundular.

EKLEMLERDEKİ ŞİŞMELER ÜZERİNDE DE ETKİLİ





Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bir başka araştırma, zerdeçalın plasebodan daha etkili olduğunu buldu. Araştırmacılar, ultrasonla teşhis edilen semptomatik diz osteoartriti ve şişmesi olan

70 katılımcı üzerinde deneyler yaptı. Katılımcılar günde 1000 miligram zerdeçal veya plasebo aldı.

Araştırmacılar, zerdeçalın diz ağrısı için plasebodan daha etkili olduğu sonucuna vardı.

Zerdeçalın eklem ağrısını tedavi etme kabiliyetini çevreleyen son açıklamaların da ışığında, çoğu kişi ona osteoartrit için alternatif bir tedavi olarak dönüyor. Bu yatıştırıcı baharatın doğal faydalarından yararlanmanın bir yolu zerdeçal çayı içmektir.

ZERDEÇAL ÇAYI TARİFİ





İki bardak suyu önce kaynatın ve içine 1,5 çay kaşığı toz ya da rendelenmiş zerdeçal ilave edin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra bir dilim limon ekleyin ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Servis ederken bir tatlı kaşığı bal ilave ederek soğutmadan tüketin.