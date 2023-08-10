İlaçları bıraktıran tarif! Bu karışımla ağrı nedir unutacaksınız... Ne baş ağrısı kalıyor ne de eklem!

Bazı bitkisel kaynaklar, oluşan ağrılara karşı en iyi sonucu almanızı sağlayacak kaynaklar sunabilir. İşte ağrıları çözebilecek kadar güçlü bitkiler…
AĞRI VE İLTİHAPLANMA İÇİN ZERDEÇAL
Zerdeçal, yaklaşık 4000 yıldır Asya'da tıbbın bir parçası olarak başta Güney Asya olmak üzere birçok yerde kullanılıyor. Kanıtlanmış tıbbi amaçlar da dahil olmak üzere; bu baharat, iltihaplanma ile ilişkili ağrılarda sıklıkla kullanılıyor.
Birkaç çalışma sonucunda; zerdeçalda bulunan "kurkumin" adlı bileşiğin oldukça iyi bir "ağrı kesici" etkisi olduğu keşfedildi. 500 mg kurkumin tüketildikten sonra; ağrı seviyelerinin neredeyse ağrı kesici kullanmak kadar etkili şekilde düştüğü görüldü. . Diğer çalışmalar da bu ağrı kesici iddiayı destekliyor ve zerdeçal özünün diz osteoartriti olan hastalarda ağrıyı tedavi etmede ibuprofen kadar etkili olduğuna dikkat çekiyor.
ACI BİBERİN AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ DE DİKKAT ÇEKİYOR
Acı biberin aktif bileşeni, halk hekimliğinde uzun bir kullanım geçmişine sahiptir ve yavaş yavaş homeopati dışında daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Kapsaisin adı verilen bu madde, ağrıyı yönetmek için popüler bir topikal(bölgesel) içeriktir. Ağrının olduğu bölgede; uyuşma başlamadan önce cildin bir bölgesinin ısınmasına neden olarak kendini gösterir. Bu nedenle kapsaisin içeren ürünler de kullanabilirsiniz. Fakat olası tüm tahriş, alerjik reaksiyon gibi sorunlarla karşılaşmamak için mutlaka doktorunuza danışın.
HEM MİDE BULANTISI HEM DE AĞRILARIN ÇARESİ ZENCEFİL
Soğuk algınlığınız olduğunda, boğazınız ağrıdığında veya mide bulantısı yaşadığınızda zencefili deneyebilirsiniz. Ancak zencefilin daha az fark edilen diğer faydası, bir anti-inflamatuar olarak etkinliğidir. Basit bir zencefil çayı; aslında yaşadığınız baş ağrısından kurtulmanızın da çaresi olabilir.
Zencefil, iltihaplanmayı hedefleyen diğer ağrı kesicilerden farklı çalışır. Belirli enflamatuar bileşik türlerinin oluşumunu engeller ve eklemler arasındaki sıvıdaki asitlik ile etkileşime giren bir antioksidan aracılığıyla mevcut enflamasyonu parçalar.
OKALİPTÜS YAĞI
Okaliptüs yağı, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek 1,8-sineol adı verilen bir bileşene sahiptir. Bileşen, test edildiğinde morfin benzeri bir etkiye sahip olduğu keşfedildi. Okaliptüs yağının teneffüs edildikten sonra bile vücut ağrılarını hafiflettiği gösterilmiştir. Ancak, okaliptüs yağını solumak herkes için değildir. Bu yağ astımı tetikleyebilir ve evcil hayvanlar için zararlı olabilir. Ayrıca bebeklerde solunum sıkıntısına neden olabilir. Bu nedenle bu yağı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.
MİGREN ATAKLARININ ÇARESİ LAVANTA
Migren atakları, baş ağrıları, kaygı ve genel stres gibi etkilere karşı; lavanta solumak bu konuda yardımcı olabilir. Araştırmalar, lavantanın ayrıca; kaygıyı azaltmak, hafıza sorunlarıyla baş etmek gibi sorunlara da yardımcı olduğunu gösteriyor.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNE DE DİKKAT!
Kas ağrıları mı hissediyorsunuz? Tükenmiş, yorgun veya daha sık karşılaştığınız migren atakları… Bunların ardındaki sebep; magnezyum eksikliği olabilir! Magnezyum genellikle kemiklerin büyümesi ve bakımı açısından konuşulurken, aynı zamanda sinir ve kas işlevi için de önemlidir.
Ispanak, badem, avokado ve hatta bitter çikolatanın hepsi magnezyum açısından zengindir. Magnezyum eksikliğini tedavi etmek için mutlaka bir takviyeye ihtiyacınız yoktur. Ruh hali söz konusu olduğunda, magnezyum da yardımcı olabilir. Magnezyum, sizi sakin ve rahat tutan parasempatik sinir sistemi ile çalışır, bu da magnezyum açısından zengin bir diyetin stresten kurtulmaya yardımcı olabileceğini düşündürür.