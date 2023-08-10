İlaçları bıraktıran tarif! Bu karışımla ağrı nedir unutacaksınız... Ne baş ağrısı kalıyor ne de eklem!

ACI BİBERİN AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Acı biberin aktif bileşeni, halk hekimliğinde uzun bir kullanım geçmişine sahiptir ve yavaş yavaş homeopati dışında daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Kapsaisin adı verilen bu madde, ağrıyı yönetmek için popüler bir topikal(bölgesel) içeriktir. Ağrının olduğu bölgede; uyuşma başlamadan önce cildin bir bölgesinin ısınmasına neden olarak kendini gösterir. Bu nedenle kapsaisin içeren ürünler de kullanabilirsiniz. Fakat olası tüm tahriş, alerjik reaksiyon gibi sorunlarla karşılaşmamak için mutlaka doktorunuza danışın.