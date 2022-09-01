İlerleyen yaşlarda da kanserin tedavisi mümkün! Tek yapmanız gereken...

KANSERİN NEDENLERİ

Kanserden birincil korunmanın çevresel karsinojenlerden uzak durmakla, ikincil korunmanın ise özellikle risk altındaki grupların taranması ile mümkün. Mamografi ile meme kanseri, yılda bir dışkıda gizli kan bakılarak kalın barsak kanseri, PSA (Prostat spesifik antijen) kontrolüyle prostat kanseri, smear ile rahim ağzı kanserinde erken tanı mümkün."

Metcalfe, toplumda yaşlılıkta kanser tedavisinde başarı oranının düşük olduğu konusunda yanlış bir inanış hakim olduğunu, günümüzde tanı yöntemlerindeki teknolojik yenilikler ve hedefe yönelik uygulamalar sayesinde kanser genç yaşlarda olduğu gibi başarıyla tedavi edilebildiğini kaydetti.

Sağlıklı bir hayata başlamanın hiçbir yaşta geç olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Evrim Metcalfe, "Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersize başlamak ve sigara gibi tütün ürünleri bırakmak için geç değil. Özellikle taze sebze ve meyve tüketmenin, özellikle de Akdeniz mutfağının olumlu katkılar sağladığına dair çalışmalara vurgu yaparak diyetteki lif miktarının barsak ve meme kanseri riskini azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.