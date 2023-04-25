İlerleyene kadar belirti vermiyor ölüme neden olabiliyor! Uzmanlar bu ağrıya dikkat diyor...



"Çok sayıda kadın ve erkeği etkileyen kronik bir hastalık"

Yapılan araştırmaların yaşam boyunca erkeklerin 3'te 1'nin kemik erimesine bağlı kırık riski taşıdıklarını gösterdiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya, "Kemik erimesi kemiklerde zayıflık, kemik kütlesinde azalma ile karakterize olan, çok sayıda kadın ve erkeği etkileyen kronik bir hastalıktır. Tüm omur çökme kırıklarının yüzde 14'ü ve tüm kalça kırıklarının yüzde 25-30'u erkeklerde görülmektedir. Önemli bir oranda sakatlık ve ölümlere neden olmaktadır. Erkeklerin yaşamları boyunca kemik erimesi kırık riski 12'de 1'dir ve bunların yüzde 30'u kalça kırığıdır. Genel olarak erkeklerde kemik erimesi olacağı düşünülmediğinden atlanabilmektedir" dedi.



"Kemik erimesi erkeklerde erken yaşta başlayabiliyor"

Kemik erimesinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Gözlükaya, "Kemik erimesi özellikle 50' li yaşlardan sonra görülmekle birlikte daha erken yaşlarda da görülebilmektedir. Kemik erimesi, ağrı, kalça, omurga ve kol kırıkları, duruş bozukluları, boy kısalması, nadir de olsa solunum, mide ve bağırsak sistemi sıkıntılarına neden olabilmektedir. Aşırı kahve tüketimi, güneş ışığından az yararlanma, az kalsiyum tüketimi, şeker, astım, guatr gibi kronik hastalığı olanlar, paratiroit adenomları, kortizon, epilepsi ilaçları kullananlar, hareketsiz yaşam sürenler ve aile öyküsü bulunanlar kemik erimesi olma ihtimalini göz önünde bulundurarak düzenli kontrol yaptırmayı ihmal etmemelidirler" şeklinde konuştu.