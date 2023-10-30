İlk 3 saat hayati öneme sahip! Fark edenin hayatı kurtuluyor...

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime; Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli'nin yanı sıra sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları katıldı.



İnmenin beyinde tıkanan damarın fonksiyon alanına göre oluşan bir fonksiyon kaybı olduğunu belirten Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Aygül Güneş, inmenin belirtileri arasında gösterilen kol-bacakta uyuşukluk, konuşamama, anlayamama, çift görme, baş dönmesi, bayılma gibi şikayetler oluştuğunda kişinin inme geçiriyor olabileceği bilgisini verdi.

İnmeye çeşitli risk faktörlerinin sebep olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Güneş, 'Tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, sigara kullanımı, kalp hastalığı, ritim bozukluğu, aşırı kilolu olmak ve hareketsiz bir hayat sürdürmek risk faktörleri arasında yer alır. Eğer bunların önüne geçersek yüzde 70 oranda engelliliği ve inmeden kaynaklı ölümü engellemiş oluruz. Bu belirtiler olduğunda ise acilen 112'yi aramalıyız ve en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Unutmayın ilk 3 saat içerisinde müdahale inmede hayat kurtarır" diye konuştu.



Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen eğitimde ayrıca; Dr. Mervehan Dilber Köktürk, Dr. Yusuf Yılmaz ve Hemşire Emine Yetim katılımcılara inme konusunda çeşitli bilgiler aktardı.