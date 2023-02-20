İlk yardımda hayat kurtaran yöntemler! Bu bilgiler hayati önem taşıyor...

KALP MASAJI NASIL OLMALI?



Esin, kalp masajına ne kadar erken başlanırsa ölüm ve sakat kalma oranı o kadar azalacaktır diyerek kalp masajının nasıl yapılacağını aktardığı bilgilendirmelere şöyle devam etti:



"Kalp masajına hızlı ve erken başlamak çok önemli. Erkenden başlanan kalp masajı ambulans gelene kadar kan dolaşımını ve beynin oksijensiz kalmasını engellemiş olur. Bu durum beyin hücrelerinin hasarını azaltarak ölüm ve sakat kalmayı en aza indirir.

Göğsün tam ortasına el ayamızı koyarak üst üste ellerimizi kenetliyoruz. Hiç kıpırdamadan yer değiştirmeden ve kollarımız dik, 90 derecelik açı olacak şekilde göğsün tam orta kemiği üzerine kalbe baskı uyguluyoruz."