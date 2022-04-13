İltihabı kökünden söküyor kansere karşı koruma sağlıyor! Sadece 5 dakika demlemek yeterli

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR? Kan şekerini düzenler Yapılan araştırmalar sonucunda düzenli sumak tüketiminin birçok kronik hastalığın tedavisinde etkili olduğu gözlemlendi. Bu rahatsızlıkların en başında gelenlerden biri de şeker (diyabet) hastalığıdır. Bilimsel olarak sumak tüketiminin kan şekerinin dengelenmesine ve kolestrolün düşürülmesine destek olarak tip 2 diyabetin tedavisine destek olduğu ortaya çıkmıştır. Düzenli sumak tüketimi tip 2 diyabeti olan hastalar için hem kısa hem de uzun vadede olumlu etkiler gösterir.

Kadın sağlığı için oldukça önemlidir Yapılan araştırmalar sonucunda ağrılı adet dönemi geçiren kadınların sumak tüketmesinin şikayetlerinin azalmasına yol açtığı görülmüştür. Ağrılardan şikayetçi olan kadınların adet dönemlerinde baharat olarak yemeklere katabileceği veya yoğurtla karıştırarak tüketebilecekler sumak, çay şeklinde de tüketilebilir. Emziren annelerin sumak tüketmesi de anne sütünün artmasını sağlayabilir. Bu noktada önemli olan önce hekime danışılarak hareket edilmesi gerektiğidir.