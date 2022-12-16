İltihaplanmaların kökünü kurutuyor! Sadece bir kaşığı ağrı sızı bırakmıyor…

Sağlığınızı olumsuz yönde etkileyen iltihaplanmalar, tedavi edilmediğinde çeşitli riskli sorunlara yol açabilir. Özellikle eklem iltihabı, ilerlediğinde doku hasarına yol açarak, sakatlığa neden olabilir. İşte bu iltihaplanmayı doğal yöntemlerle nasıl çözebileceğinize bir bakalım.
HAREKETİ KISITLIYOR
Artrit ve diğer eklem sorunları yaklaşık 10 milyon insanı etkiliyor. Bu iltihaplanma hareketi kısıtlarken eklemlerde ciddi ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilirler. Durumun tedavisi olmasa da semptomları hafifletmeye yardımcı olacak yollar bulunuyor.
Birçok tıbbi durum gibi, diyetin artrit üzerinde bir etkisi olabileceğine dair kanıtlar var. Yapılan bazı çalışmalarda zencefilin birçok komplikasyonları önlediği ortaya çıkmıştır.
GÜNDE 2 KEZ ZENCEFİL VERİLDİ
Miami Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından yürütülen araştırmalarda altı haftalık bir denemede diz osteoartriti olan 260'tan fazla hasta yer aldı. Hastalara günde iki kez zencefil özütü veya plasebo verildi ve kurtarma ilacı olarak asetaminofen kullanıldı.
Tüm bunların sonucunda ise, "247 değerlendirilebilir hastada, ayakta dururken diz ağrısında azalma yaşayan yanıt verenlerin yüzdesi, kontrol grubuna kıyasla zencefil özü grubunda daha fazlaydı.
Yüksek derecede saflaştırılmış ve standardize edilmiş bir zencefil özütü, diz osteoartriti semptomlarını azaltma da çok etkilidir. Aynı zamanda, Osteoartriti tedavi etmek için zencefil kullanan kişilerin ağrı ve sakatlıkta önemli azalmalar gördüğünü buldu.
ZENCEFİL KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR
Karaciğer kanseri olan hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, zencefil özü kullanımını test etti. Bunun sonucunda ise zencefil özü, karaciğer kanserli hayvanlarda NFkappaB'nin (hücre canlılığını kontrol eden bir protein kompleksi) ve tümör nekroz faktörü-alfa'nın yüksek ekspresyonunu önemli ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Düzenli olarak bir kaşık zencefil tüketimi hastalıklara karşı büyük oranda koruma sağlayacak.
Zencefil, pro-inflamatuar TNF-alfa'nın baskılanması yoluyla NF kappaB'yi etkisiz hale getirerek bir anti-kanser ve anti-inflamatuar olarak hareket edebilir.
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