İltihaplanmaların kökünü kurutuyor! Sadece bir kaşığı ağrı sızı bırakmıyor…

ZENCEFİL KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Karaciğer kanseri olan hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, zencefil özü kullanımını test etti. Bunun sonucunda ise zencefil özü, karaciğer kanserli hayvanlarda NFkappaB'nin (hücre canlılığını kontrol eden bir protein kompleksi) ve tümör nekroz faktörü-alfa'nın yüksek ekspresyonunu önemli ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Düzenli olarak bir kaşık zencefil tüketimi hastalıklara karşı büyük oranda koruma sağlayacak.