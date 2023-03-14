İltihaplı Dişe Kanal Tedavisi Yapılır Mı? İltihaplı Dişe Kanal Tedavisi Yapılırsa Ne Olur?

İltihaplı dişe kanal tedavisi yapılır mı ya da iltihaplı dişe işlem yapılırsa ne olur, diş sağlığı problemleri arasında çok popüler bir konudur. Günümüzde birçok hasta diş sağlığında iltihap problemlerinden şikâyetçidir. Bu nedenle hastalar iltihaplı dişe kanal tedavisi yapılırsa ne olur, sorusunun cevabını aramaktadır. İltihap hastaların dişinde meydana gelen çürüklerdir. Bunun sonucunda hasta olan iltihaplı dişe işlem yapılırsa ne olur, sorusu tedavi sürecini ilgilendiren bir sorudur.

İltihaplı Dişe Kanal Tedavisi Yapılır Mı?

Günümüzde birçok insan dişte oluşan iltihap probleminden şikâyetçi olmaktadır. Bunlar arasında özellikle iltihaplı dişe kanal tedavisi yapılıp yapılmayacağıdır. İltihap, hastaların dişinde meydana gelerek büyük oranlarda oluşan zararlı çürüklerdir. Bunun sonucunda dişte çeşitli ağrılar meydana gelmektedir. Bu ağrılar, hastalardan hastaya farklılık gösterirken genel olarak diş iltihabı yaşayan tüm hastalarda aynı belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler çoğunlukla hastalarda zamansız başlayan diş ağrısı, dişte zonklama boyutunda ağrı, sıcak teması ile meydana gelen ağrı ve boyunda oluşan şişlik şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Öncelikle bu problemlerde röntgen çekilmektedir. Bunun amacı diş çürüğünün boyutu ve önceden yapılan diş işlemlerini görmektir. Burada da iltihaplı dişlere kanal tedavisinin yapılıp yapılmayacağı da genellikle uzman bir hekim tarafından yanıtlanması önerilmektedir. Birçok hastada önceki zamanlarında kanal tedavisi uygulandığı halde tekrar diş rahatsızlıkları meydana gelmektedir. Bunun nedeni ise önceden dişinin kök kısmında iltihap bulunan hastalara uygulanan kanal tedavisinin başarılı olamamasıdır. Bu tip durumlarda hastaların iltihabın giderilmesi ve kanal tedavinin uygun bir şekilde yapılması için antibiyotik ilaçlar tavsiye edilmektedir.

İltihaplı Dişe Kanal Tedavisi Yapılırsa Ne Olur?

Apseli diş hemen hemen herkesin korkulu rüyasıdır. Çürük diş kimi zaman dikkate alınmaz ve ağrıdan kıvrandırmasına kadar çekilmesine veya kanal tedavisine girmesine gerek duyulmaz. Hastaların bu ihmalkârlığı sonucu diş zamanla apse yapar ve dayanılmaz ağrılar başlar. Bu ağrılara daha fazla dayanamayan hastalar ise bir an önce acıdan ve ağrıyan dişten kurtulmak ister.