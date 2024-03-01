İnatçı hıçkırığı saniyeler içinde yok ediyor! İşte baş belası hıçkırığı bıçak gibi kesen yöntem...

Hıçkırık, ani ve istemsiz olarak tekrarlayan diyafram kaslarının kasılması ile karakterize edilen bir durumdur. Diyafram, göğüs boşluğunun altında bulunan ve nefes almamızı sağlayan bir kas tabakasıdır. Hıçkırık genellikle diyafram kasının ani ve istemsiz kasılması nedeniyle oluşur, bu kasılma nefes alımını keserken, hızlı bir şekilde açılıp kapanan ses tellerine neden olur. Aniden gelen ve geçmek bilmeyen hıçkırığı hızlı bir şekilde geçirmeye yardımcı olan yöntemler ise şu şekilde...

SU İÇMEK VEYA BİRKAÇ YUDUM ALMAK





Hızlıca birkaç yudum su içmek veya suya birkaç damla limon suyu eklemek, hıçkırığı geçirebilir. Bu, boğazdaki ve diyaframdaki kasları uyararak hıçkırığın durmasına yardımcı olabilir.

LİMON DİLİMİ YEMEK

Limon dilimini emmek, hıçkırığı durdurabilir. Bu, ağız ve boğazı uyararak hıçkırığı geçirmeye yardımcı olabilir. İnce bir dilim limonu kesip ağzınızda yavaşça ezerek yiyebilrisiniz. Hızlı bir şekilde hıçkırığın kesildiğini göreceksiniz.



NEFES TEKNİKLERİ UYGULAMAK









Derin nefes almak ve bunu birkaç saniye tutmak, ardından yavaşça nefes vermek hıçkırığı durdurabilir. Ayrıca birkaç kez derin nefes alıp vermek, vücudunuzu rahatlatarak hıçkırığı geçirebilir.

BOYUN BÜKME EGZERSİZİ YAPMAK

Başınızı öne doğru eğin ve çenenizi göğsünüze doğru getirin. Bu pozisyonda birkaç saniye bekleyin ve sonra başınızı yavaşça yukarı kaldırın. Bu egzersiz, diyafram kaslarınızı rahatlatabilir ve hıçkırığı durdurabilir.

DİYAFRAM UYARICI YUTKUNMA







Yutkunma veya burun deliklerinizden derin nefes alma gibi diyaframı uyarıcı teknikler uygulamak, hıçkırığı geçirmeye yardımcı olabilir. Bu yöntemlerden herhangi biri, genellikle hıçkırığı hızlı bir şekilde geçirmeye yardımcı olabilir. Ancak, hıçkırık uzun süre devam ederse veya şiddetli ise, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.



BİR KAŞIK TATLI

Bir tatlı kaşığı balı ılık su ile karıştırın. Bu karışım vagus sinirini uyarır ve hıçkırın geçmesine yardımcı olur. Balın yanı sıra magnezyum içeren besinler yemek, sinirleri sakinleştirir ve hıçkırığın geçmesine yardımcı olur.

BİR POŞETE NEFES ALIP VERİN

Bir kese kağıdını ya da poşeti elinize alın. Malzemenin ağız kısmını tamamen ağzınızı kapatacak şekilde tutun. Arka arkaya nefes alıp verin. Solunan havanın karbondioksit seviyesinin artması, hıçkırığı bitirmeye yardımcı olacaktır. Eğer bu tekniği uygularken başınız dönüyorsa hemen oturun ve durun.