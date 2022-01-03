İnatçı öksürüğü şıp diye kesiyor! Üstelik her evde mevcut

Bazı doğal ilaçlar öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Öksürüğünü tedavi etmek için doğal ilaçlar kullanmak isteyen kişiler, kaynakları ve markaları araştırmalıdır. Ayrıca bazı şifalı otların ve takviyelerin ilaçlara müdahale edebileceğinin ve bunun da istenmeyen yan etkilere neden olabileceğinin farkında olmalıdırlar. Ayrıca öksürük şiddetliyse veya birkaç haftadan uzun sürerse, tıbbi yardım almak önemlidir. Tıbbi yardım alırken bahsedeceğimiz bu bitkisel destekleri doktorunuza danışmayı unutmayın. Doktor onayından sonra bitkisel çözümlerden faydalanmak en doğru yöntem olacaktır.

BALLI ÇAY

Bazı araştırmalara göre bal öksürüğü hafifletebilir. Çocuklarda gece öksürüğü tedavileri üzerine yapılan bir araştırma, koyu renkli balı öksürük baskılayıcı ilaç dekstrometorfan ile ve tedavisiz karşılaştırdı. Araştırmacılar, balın öksürükte en önemli rahatlamayı sağladığını ve bunu dekstrometorfanın izlediğini bildirdi.





Balın dekstrometorfan üzerindeki faydaları küçük olsa da, ebeveynler balı üç uygulamanın hepsinde en olumlu şekilde değerlendirdi. Öksürüğü tedavi etmek için bal kullanmak için 2 çay kaşığı ılık su veya bitki çayı ile karıştırın. Bu karışımı günde bir veya iki kez için. Fakat alerji reaksiyonu ihtimali nedeniyle 1 yaşından küçük çocuklara bal vermemelisiniz.

ZENCEFİL

Zencefil, iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu için kuru veya astımlı öksürüğü hafifletebilir. Ayrıca mide bulantısını ve ağrıyı hafifletebilir. Bir çalışma, zencefildeki bazı anti-inflamatuar bileşiklerin, solunum yollarındaki zarları gevşeterek öksürüğü azaltabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar esas olarak zencefilin insan hücreleri ve hayvanlar üzerindeki etkilerini incelediler, bu nedenle daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.





Bir bardak sıcak suya 20-40 gram (g) taze zencefil dilimleri ekleyerek yatıştırıcı bir zencefil çayı hazırlayın. İçmeden önce birkaç dakika demlenmesine izin verin. Tadı iyileştirmek ve öksürüğü daha da yatıştırmak için bal veya limon suyu ekleyin. Bazı durumlarda zencefil çayının mide rahatsızlığına veya mide ekşimesine neden olabileceğini unutmayın.

SIVI TÜKETİMİ

Yeterince su tüketmek, öksürüğü veya soğuk algınlığı olanlar için hayati önem taşır. Araştırma, oda sıcaklığında sıvı içmenin öksürüğü, burun akıntısını ve hapşırmayı hafifletebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, ek soğuk algınlığı veya grip semptomları olan kişiler, içeceklerini ısıtmaktan yararlanabilir. Aynı çalışma, sıcak içeceklerin boğaz ağrısı, titreme ve yorgunluk gibi semptomları daha da hafiflettiğini bildiriyor. Semptomların hafiflemesi hemen oldu ve sıcak içeceği bitirdikten sonra devam eden bir süre boyunca devam etti.

Rahatlatıcı olabilecek sıcak içecekler şunları içerir:

Bitkisel çaylar

Kafeinsiz siyah çay

Ilık su

Sıcak meyve suları

BUHAR

Mukus veya balgam üreten ıslak öksürük, buharla iyileşebilir. Sıcak bir duş veya banyo yapın ve banyonun buharla dolmasına izin verin. Semptomlar azalıncaya kadar birkaç dakika bu buharda kalın. Soğumak ve susuz kalmayı önlemek için daha sonra bir bardak su için.

Alternatif olarak, bir buhar kabı yapın. Bunu yapmak için büyük bir kaseyi sıcak suyla doldurun. Tıkanıklığı giderebilecek otlar veya okaliptüs veya biberiye gibi uçucu yağlar ekleyin. Kasenin üzerine eğilin ve başınıza bir havlu koyun. Bu buharı hapseder. Buharları 5 dakika boyunca soluyun. Buhar ciltte sıcak hissediyorsa, cilt soğuyana kadar devam etmeyin. Islak öksürüğü veya göğüs tıkanıklığı olan kişiler, Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'nün (NHLBI) tavsiyelerine uymak ve evlerinde serin sisli nemlendirici veya buhar buharlaştırıcı kullanabilir.

HATMİ KÖKÜ

Hatmi kökü, öksürük ve boğaz ağrısı tedavisi olarak uzun bir kullanım geçmişine sahip bir bitkidir. Küçük bir çalışma, kekik ve sarmaşık ile birlikte hatmi kökü içeren bir bitkisel öksürük şurubunun, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan öksürükleri etkili bir şekilde rahatlattığını ortaya koydu. Şurubu aldıktan 12 gün sonra, katılımcıların yüzde 90'ı etkinliğini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Hatmi kökü, kuru ot veya poşet çay olarak da mevcuttur. Her ikisine de sıcak su ekleyin ve hemen için veya önce soğumaya bırakın. Hatmi kökü suda ne kadar uzun süre demlenirse, içecekte etkisi o kadar fazla olacaktır. Yan etkiler mide rahatsızlığını içerebilir, ancak ekstra sıvı içerek buna karşı koymak mümkün olabilir.

KEKİK





Kekik hem mutfak hem de tıbbi kullanımlara sahiptir ve öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve sindirim sorunları için yaygın bir çaredir. Bir çalışma, kekik ve sarmaşık yapraklarından oluşan bir öksürük şurubunun, akut bronşiti olan kişilerde öksürüğü plasebo şurubundan daha etkili ve daha hızlı bir şekilde rahatlattığını buldu. Bitkideki antioksidanlar faydalarından sorumlu olabilir.

Kekik kullanarak öksürüğü tedavi etmek için bu bitkiyi içeren bir öksürük şurubu arayın. Alternatif olarak, bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kuru kekik ekleyerek kekik çayı yapın. Süzmeden ve içmeden önce 10 dakika demleyin.