İncir Nasıl Oluşur? İncirin Oluşumunda Arının Rolü Nedir?

İncir nasıl oluşur araştırmanızda çok farklı konuları öğreneceksiniz. Bunun yanında erkek incir nasıl anlaşılır konusuna da eğilmek gerekir. İncir arıdan mı oluşur sorusu da kimi insanların aklına gelebilir. İncirin içinde arı mı sorusu ilk etapta komik gelebilir. Fakat yazımızda okuyacaklarınıza çok şaşıracağınıza emin olabilirsiniz. İncirin oluşumu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

İncir Nasıl Oluşur?

İncirin arılar sayesinde var olan bir bitki olduğunu söylesek herhalde hepiniz şaşırırsınız. İncir ağacını diğer ağaçlardan ayıran çok önemli özellikler vardır. Bu özelliklerin başında incir ağacının çiçek açmaması gelir. Şeftali ya da elma gibi ağaçlar çiçek açtıktan sonra meyve verir. Fakat incirde durum böyle değildir. Esasında incirin çiçeği armuda benzeyen bir kozanın içinde açar. Kozanın içinde olgunlaşan çiçekler meyveye dönüşür.

İncir çiçeği içeride büyüdüğünden, diğer çiçeklerden farklı bir polenleşme süreci yaşar. Doğal olarak polenin yayılması için rüzgâr ya da arılara umut bağlayamazlar. İşte tam burada incir arıları devreye girer. İncir, incir arıları olmadan türünü sürdüremez. Tabi incir arısının yaşaması için de incire ihtiyaç vardır. Arı ile incir arasındaki ilişki klasik bir mutualizmdir.

İncir Arıdan Mı Oluşur?

İncirin arıdan oluştuğunu bilmek, hemen herkeste bir şaşkınlık oluşturur. Dişi incir arısı yumurtalarını erkek incirin içine bırakır. Erkek incir, genetiği itibariyle yumurtaları muhafaza edecek ortama sahiptir. Dişi incir yumurtaları bırakmak için erkek incirin içine girerken anteni ve kanatları kopar. Bu nedenle erkek incirin içine giren arı dışarı çıkamaz. Sonraki aşamada yaşam döngüsünün sürdürülmesi görevi yavru arılara geçer. Erkek yavru arılar doğduklarında kanatları yoktur. Bu arıların görevi, dişilerle çiftleşmek ve incirin dışına doğru giden bir tünel kazmaktır. Yavrular incirin dışına çıktıklarında polenleri de yanlarında götürürler.

İnsanların tükettiği incir, dişi incirdir. Yani arıların içine girdiği incir erkek incirdir. Eğer incir arısı yanlışlıkla bizim yediğimiz dişi incirin içine girerse üreme için uygun koşulları bulamaz. Doğal olarak burada üreyemez. Arı incirin içinden çıksa bile anteni ve kanatları olmadığından yaşayamaz. Genellikle de arı, dişi incirin içinde ölür.

İncirin İçinde Arı Mı Var?

İncirin içinde kesinlikle arı vardır. İncirin polenlerinin dağıtılması için incir arısına ihtiyaç vardır. Fakat her incir yediğinizde aklınıza, arı kadavrası yediğiniz de gelmesin. Çünkü incirin içinde arıyı proteinlerine ayıran bir enzim vardır. Bu enzimler arıyı neredeyse tamamen parçalar.