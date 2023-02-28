İnhalasyon Nedir? İnhalasyon Ne Demek, Ne İçin Kullanılır ve Nasıl Yapılır?

İnhalasyon nedir nasıl yapılır sorusuna cevap bulmak adına öncelikle tıp alanında yazılan eserleri incelemeniz gerekir. Kelimenin sözcük anlamına ulaşmak için de tıp terimler sözlüğünden istifade edebilirsiniz. İnhalasyon ne demek ne için kullanılır sorusu bu uygulamayla karşılaşan hastalar tarafından araştırılıyor. Söz konusu tedavi yöntemi birçok hastalığın iyileştirilmesinde etkilidir. Bu nedenle tıpta inhalasyon özel bir yere sahiptir. Oksijen inhalasyon tedavisi neden yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İnhalasyon Nedir Nasıl Yapılır?

İnhalasyon, günümüzde birçok hastalığın teşhis edilmesinde ve tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. İnhalasyon kelime anlamı itibariyle nefes almak, solumak, teneffüs etmek demektir. Tıp literatüründe de bu kelime solunum yolu hastalıkları ile ilgili bir terimdir.

İnhalasyon, havanın solunması, içeriye çekilmesini ifade eder. Bu yöntem kullanılarak ilacın solunum yolu ile direkt olarak vücuda alınması amaçlanır. Bazı durumlarda ilacın su ya da direkt şekilde vücuda alınması etkili değildir. Özellikle akciğer rahatsızlıklarında ilaç tedavisinden kısa sürede sonuç alınamaz. Bu nedenle inhalasyon yönteminin kullanımı uygun görülmüştür. İnhalasyon tedavisi ile akciğerlere direkt olarak ilaç verilebilir.

Oksijen İnhalasyon Tedavisi Neden Yapılır?

İnhalasyon sadece tedavi terimi olarak kullanılmaz. Söz konusu terim aynı zamanda soluk yolu ile vücuda alınan zararlı maddeleri ifade etmek için de kullanılır. Oksijen inhalasyon tedavisi akciğerleri hızlı şekilde tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile başka bir ilaç takviyesine ihtiyaç duyulmadan kısa sürede tedaviden sonuç alabilirsiniz.