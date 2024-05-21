İnme riskini %23 azaltıyor! Günde 5 gramı...

Sağlık Bakanlığı, günde 5 gramdan daha az tuz tüketiminin inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının genel hızını ise yüzde 17 azalttığına, bu nedenle daha az tuz tüketilmesi gerektiğine işaret ediyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, vücutta sıvı dengesinin ve kan basıncının düzenlenmesinde, asit-baz dengesinin sağlanmasında ve sinir-kas sisteminde uyarıların iletilmesinde tuz (NaCl) büyük önem taşıyor.

AA Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:39 PAYLAŞ ABONE OL

Aşırı tuz tüketimi, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Dünyada ölümlerin yarıdan fazlasına bulaşıcı olmayan hastalıklar neden olurken, bunların yüzde 30'unu kalp-damar hastalıkları oluşturuyor. Bu hastalıklar için en önemli değiştirilebilir risk faktörleri ise aşırı tuz tüketimini de kapsayan sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği, sigara ve alkol kullanımı olarak gösteriliyor.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 13'ünden sorumlu tutuluyor. Kan basıncı seviyesinin en önemli belirleyicisi de tuz miktarı. Günde 2 gramdan fazla yüksek sodyum ya da günde 5 gramdan fazla tuz tüketimi, yüksek kan basıncı, artmış kalp hastalıkları ve inme riskini arttırıyor. Bu nedenle tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor.