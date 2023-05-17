İnsanların %46’sı bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor! Kulaklardaki uğultuya dikkat

"Tuz alımını azaltın ve günde 5 gramın altına indirin. Daha fazla meyve ve sebze tüketin. Düzenli olarak fiziksel aktivitenizi artırın. Tütün kullanımından kaçının. Alkolü bırakın. Doymuş yağ oranı yüksek gıdaların alımını sınırlayın. Diyetteki trans yağları ortadan kaldırın ya da en azından azaltın."

Dünyada hipertansiyonu olan her 5 yetişkinden sadece yaklaşık 1'inin tansiyonunun kontrol altında olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Boztosun, hipertansiyonu önlemenin 7 yolunu şöyle sıraladı:

HİPERTANSİYON HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Prof. Dr. Bilal Boztosun, hipertansiyon hakkındaki 5 yaygın yanılgıyı açıkladı.

Yüksek tansiyonunun ciddi bir hastalık olmadığını düşünenler için:

"Kesinlikle yanlış. Yüksek tansiyon sessiz bir hastalıktır, herhangi bir belirti göstermeyebilir ve bu nedenle vücudunuzda sessizce hasara yol açar, geç kaldığınızda kalp hastalığı, felç, böbrek hasarı ve diğer ciddi sağlık sorunları baş gösterse de bir şey hissedemezsiniz"

Yüksek tansiyonun yaşlanmanın sadece bir parçası olduğunu ve yaşla beraber çıksa da önemsiz olduğunu düşünenler için:

"Yüksek tansiyon riskinin yaşlı erişkinlerde rastlantısal olarak daha fazla olduğu doğru olmakla birlikte, orta yaşlı ve genç erişkinlerde de ortaya çıkabilmektedir. Yaşla birlikte kesinlikle artabilir, ancak normal yaşlanma sürecinin bir sonucu değildir. Sürekli izleme ve tedavi gerektiren bir sağlık sorunudur"

"Yüksek tansiyon ilaçları almaya başlanıldığından beri tansiyonum normale döndü ve artık ilaca ihtiyacım kalmadı" diye düşünenler için:



"Tamamen hatalı. Çoğu insanın yaptığı yaygın bir hata, kan basıncı ölçümlerinin normal olduğunu fark ettikleri anda ilaçlarını almayı bırakmak ve kontrol altında tutmak için düzenli olarak almamaktır. Çoğunlukla yüksek tansiyon, kontrol altında tutmak için düzenli takip ve uygun tedavi gerektiren ömür boyu süren bir durumdur. Bu nedenle, ilaç almayı bırakma veya azaltma kararı, önceden doktor onayı alınmadan karar verilmemelidir."