İnsülin İğnesi Aç Mı Tok Mu Yapılır? İnsülin İğnesi Yemekten Önce Mi Sonra Mı Vurulur?

İnsülin iğnesi aç mı tok mu yapılır sorusu; insülin iğnesine yeni başlayan kişilerin akılını karıştıran sorulardandır. İnsülin, normal olarak vücudumuzun üretmesi gereken bir hormondur ancak bu hormon bazı nedenlerle üretilemeyebilir. Bu durumda diyabet hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalıkta kullanılan iğne insülin iğnesidir. Bu iğne hakkında merak edilen; insülin iğnesi ne zaman yapılır, neden yemekten önce yapılır, sorularını bu yazımızda derledik…

İnsülin İğnesi Aç Mı Tok Mu Yapılır?

İnsülin iğnesinin uygulama zamanı, şeker hastalığına ve hastanın ihtiyacına göre değişiklik göstermektedir. 3 tip insülin iğnesi bulunur ve bunların 3'ü de farklı şekillerde uygulanır.

Hızlı etkili insülinler: Çabuk emilen insülin türüdür. Bu nedenle aç karnına ve yemekten 5- 15 dakika önce uygulanması gereklidir. Kan şekeri düzeyi normal ya da çok az düşük olan hastalarda yemekten önce uygulanır.

Kısa etkili insülinler: Çözünür insülin içerirler ve emilimi zaman alır. Bu nedenle yemeklerden 30 dakika önce uygulanması gereklidir. Daha erken uygulanırsa hipoglisemiye neden olabileceği unutulmamalıdır.

Orta etkili ve uzun etkili insülinler: Herhangi bir öğünle ilişkili değildir ancak yine de öğünlerden 30- 45 dakika önce yapılması tercih edilir. Uzun etkili insülinlerin günün herhangi bir saatinde uygulanabilir ancak önemli olan her gün aynı saatte uygulanmasıdır.

Diyabet hastaları için çok önemli olan insülin iğnesi, doktorun tam tarif ettiği şekilde yapılması en doğru olandır. Herhangi bir karışıklık sırasında doktora danışmak en iyi çözümü verecektir.

İnsülin İğnesi Yemekten Önce Mi Sonra Mı Vurulur?

İnsülin hormonunu, vücudu üretemeyen ya da çok az üreten bireyler tip 1 diyabetli olarak adlandırılırlar. Tip 1 diyabet hastalığı olan bireyler ise insülin hormonunu dışarıdan alırlar. Bu hormonu ise genellikle iğne şeklinde alırlar. İnsülin iğnesi, türüne göre farklı şekillerde uygulanır. Ancak genel kanı insülin iğnesinin yemekten önce uygulanması gerektiğidir. Fakat insülinin ne zaman vurulması gerektiği ile ilgili herhangi bir kafa karışıklığında doktorunuza danışmak en doğru çözümdür.

İnsülin Neden Yemekten Önce Yapılır?

İnsülin hormonu, kan şekerini düşüren bir hormondur. Bu hormon dışarıdan alındığında ortalama 30 dakikada etki eder ve kanda yükselmiş olan kan şekerini düşürmeye başlar. (daha hızlı ya da daha yavaş etki edenleri mevcuttur). Yemekten önce alınmasının nedeni ise yemekten sonra çıkacak olan kan şekerini zamanlı bir şekilde düşürmek, kan şekerinin uzun süre yüksek seviyelerde kalmamasını sağlamaktır.