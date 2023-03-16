İnvazyon Nedir? Tıpta İnvazyon Ne Demek, Metastaz İle Farkı Ne?

İnvazyon nedir dendiğinde aslında en fazla karışıklığın yaşandığı durum metastaz ve invazyon farkı söz konusu olduğu zamanlardır. Tıbbi terimler bazen bu alanda uzmanlığı olmayan vatandaşlar için işin içinden çıkılmaz bir hal alabilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçebilmek adına güvenilir kaynaklardan uzmanların verdiği bilgileri derledik ve tıpta invazyon nedir sorusuna yanıt getirdik.

İnvazyon Nedir?

Bir tıp terimi olan invazyon ilk duyulduğu zaman tıp alanında herhangi bir uzmanlığı bulunmayan vatandaşların kafasında koca bir soru işareti oluşmasına neden olmaktadır. Söz konusu tıp olduğunda kavramlar ve özellikle eski Latince kaynaklar konuyu anlamayı zorlaştıran birer etken haline gelebilmektedirler.

Okuyucuların bilgiyi en sağlıklı şekilde edinebilmeleri ve yanlışa düşmemeleri adına invazyonu açıklarken yalın bir Türkçe kullanmaya, terimleri Türkçeleştirmeye ve anlatımı da akıcı bir hale getirmeyi amaç edindik.

İnvazyon, esasen kelime anlamı itibariyle yayılım anlamı taşımaktadır. İşgal etme anlamına da gelen İnvazyon vücudun çeşitli kötü huylu hücre ya da bakteriler tarafından saldırı altına olması durumunu ifade eder. Kişi, invazyon yaşadığında bir hastalık ile mücadele ediyor demektir.

Kötü niyetli bir bakteri veya hücre, kişinin vücudunda bulunan bir hücrenin içine sirayet ederek kişiyi hasta hale getirir ve duruma göre sonuçları ağır da olabilir. Kötü huylu olan ve hastalık taşıyan yapıların hücreye sızıp kişiyi hasta etmesi olayı invazyonun esas kullanım durumudur.

Malign İnvazyon Nedir?

Malign İnvazyon, invazyon meselesi söz konusu olduğunda duyulabilmesi muhtemel terimlerden bir tanesidir. İnvazyonun bir hücreye zararlı bir yapının sızmasıdır. Malign invazyon ise o yapının sızdığı hücre içerisine yapışması, orada yer etmesi ve orayı terk etmemekte ısrarcı olmasıdır. Bu durum tümör gibi yapılarda ortaya çıkabilmektedir.

Malign invazyon yaşandığı durumlarda tıbbi ameliyatlarda zararlı tümörün yapıştığı yerden kopartılıp alınması hedeflenmektedir. Bu operasyon tümörün bulunduğu konuma ne kadar sağlam yerleştiğine göre kolay ya da zor şekillerde gerçekleşebilir.

Metastaz ve İnvazyon Farkı

Metastaz, invazyonla birlikte en fazla anılan tıp terimlerinden bir tanesidir. Metastaz ve invazyon her ne kadar benzer durumları ifade etmek için kullanılsa bile aralarında mutlaka bariz farklar vardır. Bu ikisi arasındaki fark en temelde bazal membran denilen noktada ortaya çıkar.

Metastaz yaşandığında kötü hücreler vücudun tüm köşelerine yayılmış haldedir ve kişiyi ölüme götürmeye yetecek kadar tehlikeli bir durumdur. İnvazyonda ise kötü huylu hücre vücudun yalnızca bir noktasındadır ve tıbbi işlemlerle bu parça yapıştığı noktadan sökülüp alınabilir. İnvazyon durumundaki hasta, metastaza oranla çok daha büyük bir yaşama şansına sahiptir.