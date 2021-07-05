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İşte mide kanserinin erken belirtileri

Günlük yaşamın koşturmacasında bedenimizin verdiği işaretleri gerektiği kadar iyi dinlemiyor olabiliriz. Çoğu zaman hafif veya önemsiz olarak görülen bu belirtiler, aslında beklemediğiniz bir mide kanserinin habercisi olabilir. Bu nedenle vücudunuzu iyi dinlerken aynı zamanda bir uzman tavsiyesiyle harekete etmeniz de oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 15:56
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İşte mide kanserinin erken belirtileri

Mide kanseri, en tehlikeli kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Mide kanserinin semptomları, genellikle başlangıçta küçük olduğundan, hastalığın geç dönemlerine kadar fark edilmez. Ortalama olarak, Avrupa'da 100 erkekten 1 ila 2'si ve 100 kadından 0,5 ila 1'i mide kanserine yakalanmaktadır. Küçük bir ihtimal olabilir, ancak semptomların farkında olmak önemli. İşte mide kanserinin erken belirtileri…

ERKEN BELİRTİLER

Erken evrede bu durum, tümörün midede nerede olduğuna bağlı olarak az şikayete neden olur. Bununla birlikte, mide kanserine işaret eden birkaç semptom vardır.

  • Baş dönmesi ve yorgunluk
  • Anemi - mideden uzun süreli kan kaybı nedeniyle
  • Siyah dışkılama
  • İştahsızlık ve belirli yiyeceklere karşı isteksizlik. Özellikle kahve, otlar ve baharatlar gibi güçlü bir kokuya sahip yiyeceklere karşı isteksizlik önemli bir işaret olabilir.
  • Yemek yedikten sonra uzun süre tok hissetmek veya yemeğinizi bir türlü bitiremediğinizi hissetmek
  • Mide bulantısı
  • Kusma, bazen az miktarda kanla birlikte.
  • Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi ve mide ekşimesi.
  • Üst karında ve/veya sternumun yakınında ağrı.
  • Diyetinizi veya egzersiz rutininizi değiştirmemenize rağmen ani kilo kaybı

DOKTOR KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Bir şeylerin yanlış olabileceğinden şüpheleniyor musunuz ve yukarıdaki listeden bir veya daha fazla semptomla karşılaştırınız? Mide kanseri nadir görülen bir hastalık olduğu için çok fazla endişelenmeyin. Mide şikayetlerinin çoğu zaman birçok nedeni olabilir ve genellikle stresin bir sonucudur. Şikayetler birkaç hafta devam ederse, doktora gitmeniz önerilir. Dışkıda veya kusmukta kan görüyor musunuz? O zaman hemen bir doktora gitmelisiniz, çünkü bu açıkça bir uyarı işaretidir.

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