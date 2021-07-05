Mide kanseri , en tehlikeli kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Mide kanserinin semptomları, genellikle başlangıçta küçük olduğundan, hastalığın geç dönemlerine kadar fark edilmez. Ortalama olarak, Avrupa 'da 100 erkekten 1 ila 2'si ve 100 kadından 0,5 ila 1'i mide kanserine yakalanmaktadır. Küçük bir ihtimal olabilir, ancak semptomların farkında olmak önemli. İşte mide kanserinin erken belirtileri…

Erken evrede bu durum, tümörün midede nerede olduğuna bağlı olarak az şikayete neden olur. Bununla birlikte, mide kanserine işaret eden birkaç semptom vardır.

DOKTOR KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Bir şeylerin yanlış olabileceğinden şüpheleniyor musunuz ve yukarıdaki listeden bir veya daha fazla semptomla karşılaştırınız? Mide kanseri nadir görülen bir hastalık olduğu için çok fazla endişelenmeyin. Mide şikayetlerinin çoğu zaman birçok nedeni olabilir ve genellikle stresin bir sonucudur. Şikayetler birkaç hafta devam ederse, doktora gitmeniz önerilir. Dışkıda veya kusmukta kan görüyor musunuz? O zaman hemen bir doktora gitmelisiniz, çünkü bu açıkça bir uyarı işaretidir.