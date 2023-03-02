Isthmus Nedir? Tiroid Isthmus Nerede Bulunur, Ne İşe Yarar ve Kalınlığı Kaç Olmalı?

Vücutta hormon salınımından sorumlu olan tiroidin bir kısmı olan isthmus nedir diye merak edenler olabilir. Tiroitte nerede bulunur diyenler için isthmus, sağ ve sol loblar arasında kalan kısmı ifade eder. İsthmus ne işe yarar diye düşünenler, bunun insan bedenindeki hormonların ilgili organa ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığını bilmelidir. Tiroid isthmus kalınlığı nedir ve kaç olmalı? Tıpta isthmus ne anlama gelir?
Tıp dilinde isthmus, kıstak, daraltı ve geçit gibi anlamlara sahiptir. Tiroidi oluşturan sağ ve sol lobları birbirine bağlayan orta kısma isthmus adı verilir. Bu loblar, 4 cm boya ve 2 cm genişliğe sahiptirler. İsthmus kalınlığının ise erkeklerde 15.87±7.18, kadınlarda ise 10.94±4.53 olması gerekir.
Bilindiği üzere tiroid, vücudun hormon üretimini sağlayan ve şekil olarak kelebeğe benzeyen bir organdır. Tiroid, Triiyodotironin (T3), tiroksin (T4) ve kalsitonin gibi hormonların üretimini, salınımını ve depolanmasını sağlar. Oldukça küçük bir organ olan tiroid, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğündedir. Ağırlığı ise 15-20 gr arasındadır.
Bu organ, hormonların kan dolaşımı yoluyla ilişkili organlara iletilmesini sağlar. Fiziksel aktivite ile ilgili olan hormonlardan sorumlu olduğu için metabolik süreçlerde etkili rol oynar. Tiroid organı aynı zamanda, endokrin bezi olarak da bilinen hipofiz bezi ile beyindeki hipotalamus bölümü tarafından üretilen TRH hormonunun salınımını da kontrol altına alır. Ek olarak tiroid, söz konusu organda meydana gelen hastalığı da tanımlar. İsthmus ise onu oluşturan kısımlardan biridir.
Tiroid bozuklukları günümüzde en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alır. Bunlardan biri hipertiroididir ve tiroid hormonlarının fazla salgılanması sonucu oluşur. Belirtileri arasında ise şunlar bulunur:
Sinirlilik hali
Çarpıntı
Yüksek tansiyon
Aşırı terleme
Sıcaktan aşırı rahatsız olma
Kilo kaybı
Saç dökülmesi
Uzun süreli ishal
Işığa karşı duyarlılık
Adet olmama veya adet düzensizliği
Uyku problemleri
Hipotiroidi ise tiroid hormonlarının olması gerekenden daha az çalışması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Semptomlarından bazıları arasında aşağıdakiler yer alır.
Sürekli yorgunluk hali
Mutsuzluk ve depresyon
Az terleme
Soğuğa karşı dayanıksızlık
El ve ayaklarda ödem
Kabızlık
Aşırı iştah ve kilo alımı
Sesin kısılması
Konsantre olmakta zorluk çekme
Hafızanın zayıflaması
Erkeklerde geç ergenliğe girme
Kadınlarda adet düzensizliği, adet sıklığının azalması
Tiroid bezinin şişmesi ve büyümesi sonucu oluşan guatrın en önemli nedeni, iyot eksikliğidir ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Guatrın belirtileri ise şu şekildedir:
Boyunda oluşan şişlik
Nefes almada ve yutkunmakta güçlük
Öksürme