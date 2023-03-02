Isthmus Nedir? Tiroid Isthmus Nerede Bulunur, Ne İşe Yarar ve Kalınlığı Kaç Olmalı?

Vücutta hormon salınımından sorumlu olan tiroidin bir kısmı olan isthmus nedir diye merak edenler olabilir. Tiroitte nerede bulunur diyenler için isthmus, sağ ve sol loblar arasında kalan kısmı ifade eder. İsthmus ne işe yarar diye düşünenler, bunun insan bedenindeki hormonların ilgili organa ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığını bilmelidir. Tiroid isthmus kalınlığı nedir ve kaç olmalı? Tıpta isthmus ne anlama gelir?

İsthmus Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tıp dilinde isthmus, kıstak, daraltı ve geçit gibi anlamlara sahiptir. Tiroidi oluşturan sağ ve sol lobları birbirine bağlayan orta kısma isthmus adı verilir. Bu loblar, 4 cm boya ve 2 cm genişliğe sahiptirler. İsthmus kalınlığının ise erkeklerde 15.87±7.18, kadınlarda ise 10.94±4.53 olması gerekir.

Bilindiği üzere tiroid, vücudun hormon üretimini sağlayan ve şekil olarak kelebeğe benzeyen bir organdır. Tiroid, Triiyodotironin (T3), tiroksin (T4) ve kalsitonin gibi hormonların üretimini, salınımını ve depolanmasını sağlar. Oldukça küçük bir organ olan tiroid, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğündedir. Ağırlığı ise 15-20 gr arasındadır.

Bu organ, hormonların kan dolaşımı yoluyla ilişkili organlara iletilmesini sağlar. Fiziksel aktivite ile ilgili olan hormonlardan sorumlu olduğu için metabolik süreçlerde etkili rol oynar. Tiroid organı aynı zamanda, endokrin bezi olarak da bilinen hipofiz bezi ile beyindeki hipotalamus bölümü tarafından üretilen TRH hormonunun salınımını da kontrol altına alır. Ek olarak tiroid, söz konusu organda meydana gelen hastalığı da tanımlar. İsthmus ise onu oluşturan kısımlardan biridir.

Tiroid Hastalıkları Nelerdir?

Tiroid bozuklukları günümüzde en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alır. Bunlardan biri hipertiroididir ve tiroid hormonlarının fazla salgılanması sonucu oluşur. Belirtileri arasında ise şunlar bulunur:

Sinirlilik hali

Çarpıntı

Yüksek tansiyon

Aşırı terleme

Sıcaktan aşırı rahatsız olma

Kilo kaybı

Saç dökülmesi

Uzun süreli ishal

Işığa karşı duyarlılık

Adet olmama veya adet düzensizliği

Uyku problemleri

Hipotiroidi ise tiroid hormonlarının olması gerekenden daha az çalışması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Semptomlarından bazıları arasında aşağıdakiler yer alır.

Sürekli yorgunluk hali

Mutsuzluk ve depresyon

Az terleme

Soğuğa karşı dayanıksızlık

El ve ayaklarda ödem

Kabızlık

Aşırı iştah ve kilo alımı

Sesin kısılması

Konsantre olmakta zorluk çekme

Hafızanın zayıflaması

Erkeklerde geç ergenliğe girme

Kadınlarda adet düzensizliği, adet sıklığının azalması

Tiroid bezinin şişmesi ve büyümesi sonucu oluşan guatrın en önemli nedeni, iyot eksikliğidir ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Guatrın belirtileri ise şu şekildedir:

Boyunda oluşan şişlik

Nefes almada ve yutkunmakta güçlük

Öksürme