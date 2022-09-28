İyi gelmediği tek bir şey bile yok! Bu vitamin vücudunuzu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor…

C vitamini en önemli vitaminlerden biri oluyor. Özellikle bu vitamin düştüğünde, çeşitli hastalıklara kapı açıyor. Hasta olmamızda büyük rol oynuyor. Peki C vitamini nasıl bir rol oynuyor?Gelin birlikte bir bakalım.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINA YARDIMCI OLUR
Yapılan araştırmalara göre, günlük portakal tüketimi bağırsak mikrobiyotamız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.
Ayrıca glukoz, insülin duyarlılığı ve LDL'de (kötü kolesterol) düşüşe neden olur. Portakal suyu bir prebiyotik görevi görür ve sağlığımız için önemli olan bağırsak bakterilerinin büyümesini destekler.
KİLO VERMENİZİ SAĞLAR
Kilo verme hedeflerimize ulaşmak için egzersiz yapmalı ve dengeli bir diyete sahip olmalıyız, yani vücudumuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri tüketmeliyiz. Şansımıza portakallar temel besinler açısından çok zengindir; Günde sadece bir portakal yiyerek bazılarını kapatabiliriz.
Orta boy bir portakal vücuda sadece 60 kalori sağlar. Meyve ayrıca daha iyi bağırsak sağlığı, iyi kolesterol ve daha düşük kalp hastalığı riski gibi faydalar sağlayan 3 gram lif içerir ve ayrıca vücudumuzun şekeri emmesini yavaşlatır.
VÜCUDUNUZDA KOLAJEN OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUR
Bir portakal yaklaşık 70 miligram C vitamini sağlar. Bu hayati besin, demir emilimini artırmak, iltihapla mücadele etmek ve kan basıncını düşürmek gibi inanılmaz faydalara da sahiptir. Ayrıca kemiklerimizde kolajen oluşumuna yardımcı olur.
GÖZE ÇOK FAYDALIDIR
Araştırmacılar, günde bir portakal yiyerek, görüşünüzü gözlüklerin bile size yardımcı olmayacağı noktaya kadar bulanıklaştırabilen bir göz hastalığı olan makula dejenerasyonu geliştirme riskinizin %60 oranında daha az olduğunu söylüyor.
Bu durum, yaşlanmanın doğal süreci nedeniyle oluşabilir. C vitamini, gözlerimizde sağlıklı kan damarlarına sahip olmasına katkıda bulunduğundan ve kataraktla mücadeleye yardımcı olabileceğinden görme duyumuz için çok önemlidir.
KALP VE BEYİN GİBİ ÖNEMLİ ORGANLARI KORUR
Yapılan bir araştırmaya göre, kanımızda normal C vitamini seviyelerine sahip olmak, odaklanma, hafıza ve dikkatte iyileşme ile ilişkilidir. Portakallar, yaşlandıkça zihnimizin zinde kalmasına yardımcı olabilir ve bir orta boy portakal, vücudumuzun sağlıklı kalması için önerilen günlük C vitamini alımını sağlar.
Bu temel vitamin aynı zamanda beyin hücrelerimize zarar verebilecek serbest radikallere karşı savaşan güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Vücutta güçlü bir antioksidan olarak işlev görür ve bağışıklık işlevinde, nörotransmitter üretiminde, kolajen sentezinde ve daha fazlasında önemli roller oynar. Diyetinizde yeterli miktarda C vitamini almak, kalp hastalığı gibi yaygın sağlık durumlarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
KUŞBURNU
Kuşburnu, gül bitkisinden elde edilen küçük, tatlı, keskin bir meyvedir. C vitamini ile yüklüdür. Sadece 100 gram kuşburnu, 426 mg C vitamini veya günlük ihtiyacın %473'ünü sağlar.
ACI BİBER
Bir yeşil biber, 109 mg C vitamini veya günlük ihtiyacın %121'ini içerir. Karşılaştırıldığında, bir kırmızı acı biber 65 mg veya DV'nin %72'sini sağlar.
FRENK ÜZÜMÜ
Antosiyaninler olarak bilinen antioksidan flavonoidler onlara zengin, koyu renklerini verir. Araştırmalar, C vitamini ve antosiyaninler gibi antioksidanlar açısından zengin diyetlerin, kalp hastalığı, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar dahil olmak üzere kronik hastalıklarla ilişkili oksidatif hasarı azaltabileceğini göstermiştir.
LİMON
Limon suyundaki C vitamini, diğer meyvelerin ve yiyeceklerin kararmasını önleme yeteneği ile kendini gösteren bir antioksidan görevi görür. Meyve ve sebzeler kesildiğinde polifenol oksidaz enzimi oksijene maruz kalır.
Bu oksidasyonu tetikler ve yiyeceği kahverengiye çevirir. Açıkta kalan yüzeylere limon suyu sürmek bir bariyer görevi görerek kararma sürecini engeller. Limon suyunun ayrıca kan basıncını düşürdüğü ve ekmeğin kan şekeri üzerindeki etkilerini azalttığı bulunmuştur.
PORTAKAL
Bir orta boy portakal, günlük ihtiyacın %92'si olan 83 mg C vitamini sağlar. Yaygın olarak yenen portakallar, diyet C vitamini alımının önemli bir bölümünü oluşturur. C vitamini, diğer birçok önemli rolün yanı sıra bağışıklık sisteminiz, bağ dokusu ve kalp ve kan damarı sağlığınız için hayati öneme sahiptir.