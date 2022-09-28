İyi gelmediği tek bir şey bile yok! Bu vitamin vücudunuzu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor…

Orta boy bir portakal vücuda sadece 60 kalori sağlar. Meyve ayrıca daha iyi bağırsak sağlığı, iyi kolesterol ve daha düşük kalp hastalığı riski gibi faydalar sağlayan 3 gram lif içerir ve ayrıca vücudumuzun şekeri emmesini yavaşlatır.

Bir portakal yaklaşık 70 miligram C vitamini sağlar. Bu hayati besin, demir emilimini artırmak, iltihapla mücadele etmek ve kan basıncını düşürmek gibi inanılmaz faydalara da sahiptir. Ayrıca kemiklerimizde kolajen oluşumuna yardımcı olur.

GÖZE ÇOK FAYDALIDIR

Araştırmacılar, günde bir portakal yiyerek, görüşünüzü gözlüklerin bile size yardımcı olmayacağı noktaya kadar bulanıklaştırabilen bir göz hastalığı olan makula dejenerasyonu geliştirme riskinizin %60 oranında daha az olduğunu söylüyor.

Bu durum, yaşlanmanın doğal süreci nedeniyle oluşabilir. C vitamini, gözlerimizde sağlıklı kan damarlarına sahip olmasına katkıda bulunduğundan ve kataraktla mücadeleye yardımcı olabileceğinden görme duyumuz için çok önemlidir.