İyi gelmediği tek bir şey bile yok! Bu vitamin vücudunuzu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor…

PORTAKAL

Bir orta boy portakal, günlük ihtiyacın %92'si olan 83 mg C vitamini sağlar. Yaygın olarak yenen portakallar, diyet C vitamini alımının önemli bir bölümünü oluşturur. C vitamini, diğer birçok önemli rolün yanı sıra bağışıklık sisteminiz, bağ dokusu ve kalp ve kan damarı sağlığınız için hayati öneme sahiptir.